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陸軍上兵鋼盔帶未固定遭糾正 反嗆督導長三字經判拘役
駐地在台南的陸軍步兵第137旅陳姓上兵，去年8月3日7時30分許在連集合場，因鋼盔帶未固定與趙姓士官督導長口角，陳不爽公然以三字經辱罵趙而挨告，他事後坦承犯行，願意向趙道歉遭拒，法官認他犯陸海空軍刑法公然侮辱長官罪處拘役20日。
陳在台南憲兵隊詢問及台南地檢署偵查中坦承不諱，與趙及證人證述情節相符，並有台南憲兵隊受理報案紀錄表及陸軍步兵137旅報告書等佐證，檢方認陳自白與事實相符，所為犯公然侮辱長官罪嫌起訴。
台南地院認為，陳身為現役軍人，本應重法守紀，因對長官即告訴人趙的糾正過程有所不滿，竟口出穢語辱罵長官，貶損其人格，影響國軍紀律，很不應該。同時，考量陳犯後坦承犯行，表示願意道歉，告訴人則無意與陳試行調解等一切情狀，認他犯公然侮辱長官罪處拘役20日，可易科罰金。
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