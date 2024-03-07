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調查局研討會 王俊力：中國認知戰意圖引發社會對立

中央社／ 台北7日電

調查局長王俊力。聯合報系資料照
調查局長王俊力。聯合報系資料照
為提升應對中國認知戰能量，調查局昨天舉辦研討會，集結海內外上百名國安專家，調查局長王俊力表示，中國認知戰對台威脅已無分平時、戰時，意圖引發社會對立、破壞信任。

法務部調查局發布新聞稿指出，為提升應對處理中國認知戰能量，昨天下午舉辦「從認知戰看中共對台影響力操作」國際學術研討會，集結海內外上百名國安學者。

王俊力致詞時指出，中國認知戰攻勢對台灣的威脅，已無平時、戰時區分，近年來持續透過各式管道傳散錯假訊息，意圖破壞人民對政府的信任，引發社會對立。

民進黨立委、台灣民主實驗室理事長沈伯洋示警，中國認知戰場域由臉書（Facebook）、Youtube轉向抖音（TikTok）等擁有大量年輕用戶的新社交平台，台灣身處認知戰威脅前線，應根據不同戰略情境設定應對方案，提升反制能量。

國防大學政治作戰學院新聞學系教授兼主任傅文成指出，中國媒體和社交平台協同行為的增加，已流動入台灣社交平台，企圖影響台灣與美國間的關係；國防安全研究院網路安全與決策推演助理研究員吳宗翰表示，人民應正視威權體系利用民主體制傳散爭議訊息的方式，政府則應與理念相近民主國家合作。

新聞稿最後指出，錯假訊息演變創新，為強化台灣反制認知戰攻擊的能量，調查局先前成立認知戰研究中心，分析境外敵對勢力，並出版「習近平時期對台認知戰作為與反制」專書，融合學術理論與實務運作，抵禦中國認知戰威脅。

國安 王俊力 社交

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