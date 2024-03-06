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陸配帶肉包入境罰20萬 分5年直至今年才繳清

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嫁來台灣的王姓陸籍配偶在2019年搭船入境台中港時，因攜帶豬肉包沒有申請檢疫，遭農委會防檢局台中分局（現改制為農業部動植物防疫檢疫署台中分署）裁罰20萬元，案件移送執行署嘉義分署執行，嘉義分署體諒王婦家庭狀況允5年分期繳納，今年2月繳清全部款項。

嘉義分署表示，69歲王婦於2019年3月間入境台中港時，因攜帶豬肉包未申請檢疫，被裁罰20萬元，同年5月間移送嘉義分署執行。王婦在嘉義市政府社工陪同下到嘉義分署說明，表示被查獲的肉包是當天的早餐，因暈船而吃不下，不料從台中港入境時遭海關查獲。她陳述自2003年結婚來台，2009年取得身分證，她與丈夫並無子女，丈夫於2016年去世後，剩她獨居生活，目前在果菜市場做臨時工收入不豐，但表示會去籌錢繳清罰鍰。

執行書記官前往王婦住處關切，發現她住在月租4千元的平房中生活件條不佳，確實除了1部機車代步外，無其他可供執行的財產。體諒她年邁、不識字又無財產，每日在市場勞力工作維持生活，因此特別准許分5年60期繳納，王婦也確實言而有信，經過5年逐月分期繳納後，於今年2月6日繳清最後款項，20萬元罰鍰全數清償完畢。

嘉義分署表示，政府強力防堵非洲豬瘟侵入，為全民健康及國內經濟把關。對於相關檢疫裁罰案件持續積極執行，呼籲民眾自海外入境時應注意所攜帶食物是否屬應申報檢疫之物品，以免遭受裁罰並被移送執行。

執行署嘉義分署人員到王婦住處關切。圖／行政執行署嘉義分署提供
執行署嘉義分署人員到王婦住處關切。圖／行政執行署嘉義分署提供
今年2月王婦到嘉義分署繳清最後1期的分期罰款。圖／行政執行署嘉義分署提供
今年2月王婦到嘉義分署繳清最後1期的分期罰款。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 豬肉 財產 非洲豬瘟

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