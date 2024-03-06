快訊

不敵電商 陸大賣場5年內走入歷史？Costco告訴你未必

FB、IG深夜大當機！馬斯克趁機發文暗酸 假祖克柏留言反擊讓網笑翻

抵銷負面影響！法國擬開罰 遏止中企Shein等快時尚品牌

KTV毆藝人修杰楷、王柏傑男被起底 統促黨成員、過去曾打記者

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

藝人修杰楷和王柏傑今天凌晨和友人在台北市忠孝錢櫃KTV聚會，卻因為林姓友人與統促黨成員陳亞豪，在電梯內起口角，遭陳亞豪帶人闖入包廂要拖林姓友人出去毆打，修杰楷和王柏傑出手阻止掛彩，事後都被依社維法送辦。

出手打人的陳亞豪及羅姓男子，兩人都有統促黨及竹聯幫身分，當時陳亞豪和修、王的林姓友人在電梯中相遇，由於雙方都有喝酒，疑因擦撞或看不順眼，雙方起口角，陳亞豪不爽，帶著羅姓友人找包廂，發現林姓男子後，立即上前要將林男拖出包廂毆打。

統促黨中央委員林國信，今年1月因為涉嫌接受廣東梅州市政府資助，組團赴陸旅遊並宣揚兩岸一家親理念，遭檢方搜索約談，最後10萬元交保。

當時林國信交保後，陳亞豪到北檢接人，看到記者拍攝，先是阻擋鏡頭，飆罵三字經，要求不要拍攝「我老大」，他見記者繼續拍攝，乾脆揮拳打記者，形象爭議，由於他今天凌晨穿著衣服，就是今年一月毆打記者時穿著的衣服，因此被眼尖記者認出。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

修杰楷慶生卻進警局收尾。圖／截圖自IG
修杰楷慶生卻進警局收尾。圖／截圖自IG

KTV 修杰楷 竹聯幫 統促黨

延伸閱讀

修杰楷生日慘被毆、進警局 發聲喊：莫名其妙！

修杰楷捲鬥毆進警局！賈靜雯曝「紅眼」行程

藝人修杰楷、王柏傑北市錢櫃KTV慶生 阻友人被打掛彩

修杰楷慶生趴驚傳鬥毆！與王柏傑雙雙掛彩進警局遭送辦

相關新聞

香港旭暉集團吸金千億 檢約談12人

澳豐金融集團去年爆發非法販售澳豐ＡＡ基金吸金並倒閉，連已故總統李登輝女兒李安妮都受害。調查局清查發現，全案幕後首腦是香港...

高虹安聲請勘驗偵查光碟 鎖定「她」的供證盼翻轉案情

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天起密集開庭近3個月，高虹安將連續以被告、證人身分到庭；高虹安質疑偵查檢察官勸諭共犯...

台南男轉傳總統大選「熱騰騰的作票影片」 這原因裁定不罰

台南周姓男子今年1月17日由臉書社群網站上某帳號轉傳「屏東146，票匭倒票底板下有多張選票」影片至Dcard平台，質疑總...

高虹安涉貪疑檢察官違法訊問 法院今天勘驗偵查光碟

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天起密集開庭近3個月，高虹安將連續以被告、證人身分到庭；高虹安質疑偵查檢察官勸諭共犯...

疫情期間生產「新冠克星」被當偽藥送辦 法官：成份可同時當食品 無罪

彰化縣「漢芳堂」負責人盧男與「健康天使公司」負責人前妻馮女在新冠肺炎疫情期間，未申請許可即生產與「清冠一號」配方雷同的「...

香港旭暉集團吸金50億美金 台灣公司12人全獲交保

澳豐金融集團去年爆發非法販售澳豐AA基金吸金案，連已故總統李登輝女兒李安妮都受害。調查局清查發現，全案幕後首腦是香港旭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。