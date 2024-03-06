KTV毆藝人修杰楷、王柏傑男被起底 統促黨成員、過去曾打記者

藝人修杰楷和王柏傑今天凌晨和友人在台北市忠孝錢櫃KTV聚會，卻因為林姓友人與統促黨成員陳亞豪，在電梯內起口角，遭陳亞豪帶人闖入包廂要拖林姓友人出去毆打，修杰楷和王柏傑出手阻止掛彩，事後都被依社維法送辦。

出手打人的陳亞豪及羅姓男子，兩人都有統促黨及竹聯幫身分，當時陳亞豪和修、王的林姓友人在電梯中相遇，由於雙方都有喝酒，疑因擦撞或看不順眼，雙方起口角，陳亞豪不爽，帶著羅姓友人找包廂，發現林姓男子後，立即上前要將林男拖出包廂毆打。

統促黨中央委員林國信，今年1月因為涉嫌接受廣東梅州市政府資助，組團赴陸旅遊並宣揚兩岸一家親理念，遭檢方搜索約談，最後10萬元交保。

當時林國信交保後，陳亞豪到北檢接人，看到記者拍攝，先是阻擋鏡頭，飆罵三字經，要求不要拍攝「我老大」，他見記者繼續拍攝，乾脆揮拳打記者，形象爭議，由於他今天凌晨穿著衣服，就是今年一月毆打記者時穿著的衣服，因此被眼尖記者認出。

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