九年級情侶分手…糾眾10人社子大橋球棒大亂鬥 判決出爐

九年級的蔡姓男子與郭姓女子，因分手有感情糾紛，去年12月相約台北市士林區社子大橋下談判，雙方糾眾助陣，一言不合爆發衝突，拿球棒互毆、砸車，其1人掛彩受傷，10人遭依聚眾鬥毆罪嫌送辦。士林地方法院，依10人位居首謀、下手施暴、在場助勢等，判處拘役40天至6月徒刑，均可易科罰金，其中4人緩刑受法治教育8小時。

判決指出，22歲蔡男、21歲郭女原是情侶，僅因感情糾紛，不思理性處理，雙方各4人，去年11月27日深夜11時許，共計10人至社子大橋談判，聚集3人以上實行強暴脅迫，造成公眾恐懼不安，對社會秩序、公共安全造成相當程度危害，考量10人均坦承犯行，具有悔意態度良好等量刑。

當日警方獲報時，部分人員已逃離現場，郭女不斷大哭，警方在毀損車輛內查獲K他命、球棒及刀械，帶回現場7人，另通知涉案3人到案，共計10人遭送辦，其中游男、范男受傷送醫。

蔡男犯意圖供行使之用而攜帶凶器在公共場所聚集三人以上首謀及下手實施強暴罪，判刑6月可易科罰金。郭女犯公共場所聚集三人以上首謀實施強暴罪，判刑6月可易科罰金，緩刑2年，8小時法治教育。

其餘8人則是，2人犯帶凶器下手實施強暴罪，2人下手實施強暴罪，4人在場助勢，分別判處拘役40天至6月可易科罰金之刑，部分被告緩刑2年，接受法治教育8小時。扣案棒球棍3支、西瓜刀1支、白鐵棍1支均沒收。

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