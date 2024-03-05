快訊

本土麻疹群聚擴大...羅一鈞籲民眾勿搶打疫苗 點名「這3縣市」需要戒備

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局這樣解釋

IG放送「5大更新」快來玩！訊息15分內編輯、跟曖昧的人聊天更方便

九年級情侶分手…糾眾10人社子大橋球棒大亂鬥 判決出爐

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

九年級的蔡姓男子與郭姓女子，因分手有感情糾紛，去年12月相約台北市士林區社子大橋下談判，雙方糾眾助陣，一言不合爆發衝突，拿球棒互毆、砸車，其1人掛彩受傷，10人遭依聚眾鬥毆罪嫌送辦。士林地方法院，依10人位居首謀、下手施暴、在場助勢等，判處拘役40天至6月徒刑，均可易科罰金，其中4人緩刑受法治教育8小時。

判決指出，22歲蔡男、21歲郭女原是情侶，僅因感情糾紛，不思理性處理，雙方各4人，去年11月27日深夜11時許，共計10人至社子大橋談判，聚集3人以上實行強暴脅迫，造成公眾恐懼不安，對社會秩序、公共安全造成相當程度危害，考量10人均坦承犯行，具有悔意態度良好等量刑。

當日警方獲報時，部分人員已逃離現場，郭女不斷大哭，警方在毀損車輛內查獲K他命、球棒及刀械，帶回現場7人，另通知涉案3人到案，共計10人遭送辦，其中游男、范男受傷送醫。

蔡男犯意圖供行使之用而攜帶凶器在公共場所聚集三人以上首謀及下手實施強暴罪，判刑6月可易科罰金。郭女犯公共場所聚集三人以上首謀實施強暴罪，判刑6月可易科罰金，緩刑2年，8小時法治教育。

其餘8人則是，2人犯帶凶器下手實施強暴罪，2人下手實施強暴罪，4人在場助勢，分別判處拘役40天至6月可易科罰金之刑，部分被告緩刑2年，接受法治教育8小時。扣案棒球棍3支、西瓜刀1支、白鐵棍1支均沒收。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

10人在社子大橋大亂鬥遭送辦，警方查扣球棒、西瓜刀。記者蕭雅娟／翻攝
10人在社子大橋大亂鬥遭送辦，警方查扣球棒、西瓜刀。記者蕭雅娟／翻攝
10人在社子大橋大亂鬥遭送辦。記者蕭雅娟／翻攝
10人在社子大橋大亂鬥遭送辦。記者蕭雅娟／翻攝

分手 情侶 鬥毆

延伸閱讀

國際自由車環台浪漫台三線3月12日登場 交通管制出爐

中職／龍隊為偏鄉少棒募款 吉力吉撈實戰球棒最高價

博愛特區行車糾紛 男竟下車遞球棒給運將：你拿一支我們單挑

台中霧峰2惡煞深夜球棒狂砸民宅 今晚都落網了

相關新聞

犯殺警案再嗆警「我殺警的啦」 法官重判：如同在警傷口上灑鹽

犯下「夜店殺警」案的莊姓男子與黃姓友人與警方發生衝突，莊對警察嗆「我殺警的啦」，2人被訴妨害公務罪。台北地院認為，莊犯「...

九年級情侶分手…糾眾10人社子大橋球棒大亂鬥 判決出爐

九年級的蔡姓男子與郭姓女子，因分手有感情糾紛，去年12月相約台北市士林區社子大橋下談判，雙方糾眾助陣，一言不合爆發衝突，...

自大陸進口牧草未申報罰5萬元 高職生稱沒錢抗罰敗訴

黃姓商工學生從大陸進口迷彩短褲，被查出裝箱寄運的是牧草，受裁罰5萬元。黃說，他是學生無力負擔罰鍰，提告抗罰，台北高等行政...

高雄法拍屋黑心仲介大賺千萬 小心！這心態被當肥羊宰

高雄施姓男子在591售屋網看見法拍屋訊息，委託林姓業者向高雄地院投標，但林男竟偽造文書誆稱此案為變價分割，正值疫情可直接...

高雄前鎮大樓暗藏賭場 警方甕中捉鱉逮33人

高雄市警方今天凌晨查緝賭場，在距離警分局約500公尺外的大樓，破門查獲「跳點」賭場。因屋內無後門可逃，警方甕中捉鱉一舉查...

影／小黃運將下車不熄火…竊車賊偷了1輛再換1輛 土城警1小時逮人

新北市1名有毒品、竊盜前科的38歲王姓男子，昨天晚間行經土城裕民路時，見陳姓計程車司機未熄火便下車買消夜，竟直接將車輛開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。