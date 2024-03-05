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竊製程跳陸廠 未錄取遭判刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

南亞科技公司錦興廠李姓小組長7年前想跳槽中國大陸紫光公司，偷偷記錄20奈米DRAM晶圓製程，但他人飛到西安面試卻因不熟悉核心關鍵技術，未獲錄取。李因違反營業秘密法，最高法院判他1年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
南亞科技公司錦興廠李姓小組長7年前想跳槽中國大陸紫光公司，偷偷記錄20奈米DRAM晶圓製程，但他人飛到西安面試卻因不熟悉核心關鍵技術，未獲錄取。李因違反營業秘密法，最高法院判他1年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
南亞科技公司錦興廠李姓小組長想跳槽中國大陸紫光公司，偷偷記錄廿奈米ＤＲＡＭ晶圓製程，但人飛到西安面試卻因不熟悉核心關鍵技術，未獲錄取。最高法院依意圖在大陸地區使用，未經授權而重製營業祕密罪，判李一年十月徒刑定讞。

南亞科為台塑集團旗下的南亞塑膠轉投資公司，李二○○六年六月至二○一七年二月九日間任職。南亞科於二○一五、一六年間，自美商美光公司引進廿奈米ＤＲＡＭ晶圓的製程技術，謝姓專案經理曾針對相關業務部門員工，開設線上訓練課程，李因「來不及複製」，以螢幕截圖投影片內容。

二○一六年十一月，李向主管表示想離職，次月十五日與主管約定當年考績乙等和資遣，同月廿一日到紫光國芯半導體公司新竹辦事處面試。李為了日後視訊、面試順利，趁廿四日周六無人時段進入辦公室，把廿奈米ＤＲＡＭ晶圓製程介紹投影片檔案列印熟記，二○一七年一月十七日飛至西安求職。

南亞科發現後報案抓人，李辯稱投影片不是營業秘密，他是為自我充實列印，無域外使用意圖。

桃園地方法院審理，認定這些資料具秘密性及經濟價值，因李男偵訊時曾稱二○一六年十一月四日就透過獵人頭公司牽線，打算到西安紫光工作，法院認為他知道要接受紫光面試，列印檔案是為了應付面試，不是「充實自己知識」。

一審以李為了轉職重製具有重大經濟價值、攸關企業存續與否的先進製程技術秘密，且否認犯行、態度惡劣，依營業秘密法判一年十月徒刑。李和檢方皆上訴，智慧財產及商業法院認為量刑輕重屬法院職權自由裁量事項，駁回雙方上訴；最高法院認為智商法院見解無違誤，判上訴駁回。

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