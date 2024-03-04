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紫南宮發財金太夯 男冒名借600元恐慘賠100倍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

北部一名吳姓男子與女友到竹山紫南宮參拜，見女友幫朋友姜女保管身分證，竟擅自拿取並冒名簽署向廟方借金600元，前年被姜女發現挨告。南投地院以行使偽造準私文書罪將吳男判刑2月，得易科罰金6萬元，該金額是借金的100倍。

判決書指出，吳男前年2月與江姓女友到竹山紫南宮拜拜求財，他欲借發財金，但因他與女友當時均未滿20歲，不符廟方規定滿20歲才能借金，看到女友保管的姜女身分證符合年紀標準，擅拿姜女證件並頂替簽名，成功借得發財金600元。

沒想到，姜女在同年8月也到紫南宮拜拜，但要借發財金時，櫃台人員卻告知她已經借過，且尚未還款，細問後發現借金日期，與吳男女友保管其身分證期間重疊，她向江女查證，得知吳男冒用其身分證，還簽名申請借金，氣得報警提告。

檢警根據姜女所提供與江女的LINE對話內容、紫南宮發財金借據等翻拍照片，並參照姜女證詞，通知吳男到案說明，吳男對自身犯行坦承不諱，南投地檢署依「刑法」偽造準私文書罪嫌，對吳男提起公訴，並向法院聲請簡易判決。

南投地院法官認為，被告吳男未經告訴人姜女同意，冒用姜女名義祈求發財金，造成她生活及心理上困擾，但考量吳男犯後坦承犯行，且賠償姜女600元，雙方達成和解，因此判處有期徒刑2月，得易科罰金1天1000元，折合6萬元。

對此，竹山紫南宮主委莊秋安今表示，為了借發財金600元，最後被判刑，不想被關得易科罰金6萬元，等於是本來借金的100倍，得不償失，這也應驗透過欺騙的不法手段求財，土地公不會保佑，親自且虔誠的祈願，才能平安得福也招財。

針對到紫南宮借發財金須年滿20歲，莊秋安則說，之前是根據「民法」20歲是成年門檻，因此規定20歲以上才能借金，但隨去年修正成年年齡為18歲，有信眾建議能與時俱進調降，該廟委員會確實有計畫要調整借金年齡標準為18歲。

南投竹山紫南宮以「借發財金」聞名，前往參拜的信眾大多都會借金求發財。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮以「借發財金」聞名，前往參拜的信眾大多都會借金求發財。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮以「借發財金」聞名，香火鼎盛。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮以「借發財金」聞名，香火鼎盛。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮以「借發財金」聞名，香火鼎盛。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮以「借發財金」聞名，香火鼎盛。記者賴香珊／攝影

女友 發財金 紫南宮

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