有無結婚真意？五億生案再傳3證人...死者老師、戶政人員全入列

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，台中地院今天再度開庭審理，找來當時在結婚書約上簽名的賴姓證人，以及與證人是朋友，當時也前往戶政所辦結婚登記的一對李姓新人，確認當時簽署結婚書約狀況，今天訊問後，檢辯分別聲請傳喚死者的導師、輔導老師，以及當時替夏辦理結婚程序的戶政所人員，釐清夏與死者到底有無結婚真意。

賴姓高中生墜樓案，今天上午在台中地院開庭審理，由受命法官林依蓉承審，今勘驗兩段夏與死者在去年5月4日上午在北屯區戶政事務所，辦理登記結婚的影片，總長度約35分鐘，夏僅針對部分勘驗筆錄記載的細節有爭議，其餘都無意見。

另外法官今天還詢問三名證人，分別是當時前往戶政所辦理登記的一對李姓新人，以及見證李二人結婚的賴姓友人，當時夏與死者到戶政所時，就是詢問李等3人，是否可以擔任結婚證人，而賴姓友人認為他比較適合，因此同意幫忙簽名，「簽完有跟夏說恭喜，但夏無任何反應」。

李男與其妻則證稱，二人起初不知道夏與死者是同性婚，因為夏拜託在結婚書約上簽名時，都沒有提到，後來看到夏與死者在戶政所櫃台辦理結婚時，才確認二人是同性婚。

今天法官勘驗完2段影片、訊問完3名證人後，檢方聲請傳喚死者就學時的翁姓導師、施姓輔導老師二人，出庭作證，夏男的律師則聲請傳喚當時替夏、死者辦理結婚登記的張姓戶政所人員，以釐清當時夏與死者是否有結婚真意。

法官在確認檢辯雙方的請求後，將庭期定在本月18日續行審理，屆時將傳喚檢辯雙方聲請的3名證人到場作證，釐清案發經過。