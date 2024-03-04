影／五億生結婚書約幫忙簽...結婚證人：向夏男恭喜卻毫無反應

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪嫌起訴，法院在今年初開庭，賴、夏二人在結婚前，前往星巴克等地點，找結婚證人的影片，一共勘驗23段，今天再度開庭，找來當時在夏結婚書約上簽名的賴姓證人，以及同行要登記結婚的李姓新人，證人稱，「簽完有跟夏說恭喜，但夏無任何反應」。

賴姓高中生墜樓案，今天上午在台中地院開庭審理，由受命法官林依蓉承審，今勘驗兩段夏與死者在去年5月4日上午在北屯區戶政事務所，辦理登記結婚的影片，總長度約35分鐘，夏僅針對部分勘驗筆錄記載的細節有爭議，其餘都無意見。

另外法官今天還詢問三名證人，分別是當時前往戶政所辦理登記的一對李姓新人，以及見證李二人結婚的賴姓友人，當時夏與死者到戶政所時，就是詢問李等3人，是否可以擔任結婚證人，而賴姓友人認為他比較適合，因此同意幫忙簽名。

賴姓證人說，當時有先要夏找戶政所員工，夏有回應「如果他們都幫忙簽會簽不完」，因此他同意幫夏簽，簽名時，不知是哪兩人要結婚，只看字跡認為是兩個男性，還有跟同行的一對李姓新人討論。

賴姓證人說，簽完時還有跟夏「恭喜」，但夏沒有任何回應，也沒看到夏與死者有任何互動，另外夏也沒有說自己是同性婚姻，或是要結婚的對象就是站在夏身後的短褲男子，因為死者當時穿著短褲、短袖上衣、拖鞋，穿的很隨便，還以為是夏的親友或是結婚證人。

賴姓高中生墜樓案，去年8月首開庭後，今年1月15日台中地院再開庭，當時受命法官林依蓉，與涉案夏姓男子、律師、檢方一同勘驗23段影片，影片是夏與死者在結婚前，前往星巴克、全家超商、戶政所找結婚證人的影片，勘驗影片過程發現，尋找結婚證人過程，都是由夏男出面找人，賴生都未出面找結婚證人。