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竊南亞晶圓製程最新技術想跳中國紫光 沒錄取還判關1年10月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

南亞科技公司錦興廠李姓小組長想跳槽中國大陸紫光公司，偷偷記錄20奈米DRAM晶圓製程，但他人飛到西安面試卻因不熟悉核心關鍵技術，未獲錄取。南亞科發現機密資料外洩，查出是李竊取，桃園地檢署偵結後起訴，最高法院依意圖在大陸地區使用，未經授權而重製營業祕密罪判他1年10月徒刑定讞。

南亞科為台塑集團旗下南亞塑膠轉投資公司，李2006年6月至2017年2月9日間任職，並於2016、2017年間擔任錦興廠的小組長。南亞科2015、16年間自美商美光公司引進20奈米DRAM晶圓製程技術，謝姓專案經理曾針對相關業務部門員工開設線上訓練課程，李因「來不及複製」，以螢幕截圖的方式複投影片內容。

2016年11月，李向主管表示想離職，次月15日與主管約定當年考績乙等和資遣，同月21日便到紫光國芯半導體公司新竹辦事處面試。李為了日後視訊、面試順利，想在大陸使用偷藏的投影片營業秘密，趁24日周六無人時段進入辦公室，把20奈米DRAM晶圓製程介紹投影片檔案列印下來熟記，2017年1月17日飛至西安求職。

李被逮時否認違反營業秘密法，辯稱投影片不是營業秘密，他只是為自我充實而列印，無域外使用意圖。

桃園地方法院審理時，曾詢問謝姓專案經理「20奈米製程技術是製造DRAM最新技術嗎？」謝答稱「當時是最新技術」、「這份文件是屬於先進製程的文件」、「我們上課的內容有一半以上是美光技術轉移文件所轉植過來，所以有另外一份文件是由美光過來的文件，我們只是把該文件做成PPT檔而已」，桃院認定這些資料具秘密性及經濟價值。

因李姓男子在偵訊時曾稱2016年11月4日就透過獵人頭公司牽線，打算到西安紫光工作，桃院認為他知道要接受紫光面試，列印檔案是為了應付面試，並不是「充實自己知識」。

一審認為李為了轉職而重製具有重大經濟價值、攸關企業存續與否的先進製程技術秘密，加上否認犯行、態度惡劣，依營業秘密法判他1年10月徒刑。李和檢方皆上訴，檢察官指非法重製本案投影片文件的經濟價值高達數十億元，李為了薪水將使南亞科蒙受巨額損失，請求重判。智慧財產及商業法院認為量刑輕重屬法院職權自由裁量事項，駁回雙方上訴；最高法院認為智商法院見解無違誤，判上訴駁回。

南亞科技公司錦興廠李姓小組長7年前想跳槽中國大陸紫光公司，偷偷記錄20奈米DRAM晶圓製程，但他人飛到西安面試卻因不熟悉核心關鍵技術，未獲錄取。李因違反營業秘密法，最高法院判他1年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
南亞科技公司錦興廠李姓小組長7年前想跳槽中國大陸紫光公司，偷偷記錄20奈米DRAM晶圓製程，但他人飛到西安面試卻因不熟悉核心關鍵技術，未獲錄取。李因違反營業秘密法，最高法院判他1年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

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