五億生墜樓案今再開庭 預定勘驗登記影片、訊問證人

台中北屯身價5億元賴姓高中生去年5月墜樓，甫與賴結婚的夏姓配偶被控殺人，檢方先依偽造文書罪起訴，法院在今年初開庭，賴、夏二人在結婚前，前往星巴克等地點，找結婚證人的影片，一共勘驗23段，今天預定勘驗二人在戶政所內辦理登記的影片，以及結婚證人的證詞。

賴姓高中生墜樓案，去年8月首開庭後，今年1月15日台中地院再開庭，當時受命法官林依蓉，與涉案夏姓男子、律師、檢方一同勘驗23段影片，影片是夏與死者在結婚前，前往星巴克、全家超商、戶政所找結婚證人的影片，勘驗影片過程發現，尋找結婚證人過程，都是由夏男出面找人，賴生都未出面找結婚證人。

今年初在法院勘驗影片完後，夏男律師像法官要求，勘驗戶政所人員替夏男辦理結婚登記時的櫃台影片，一共有兩個角度，希望勘驗完影片後，再訊問其他證人，法官同意後裁示候核辦，預計今天開庭就是要勘驗夏、賴在戶政所櫃台辦結婚的影片，以及訊問證人程序。