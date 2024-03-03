男友缺錢 超商女員工2招搬走35萬元下場慘

高雄在超商打工的陳姓女子受陳姓男友教唆，趁上班時幫陳男刷10萬元遊戲儲值金，卻未收取10萬元入帳，同天下班後，陳女又打開保險櫃取走25萬元現金，隔天察覺鑄下大錯後，才匆忙向店長自首，不僅害自己被判刑，35萬元損失還要賠償給店長。

判決指出，陳女2021年起在鳳山某間超商任職，同年7月18日晚間10時許，陳女的男友到店裡找她，陳男見當時只有陳女1人當班，於是在IBON列印線上娛樂城的儲值條碼後，交給陳女刷取。

陳男影印的線上儲值金多達10萬元，卻未將10萬元現金交給陳女，形同不花一毛錢就儲值10萬元，得知超商保險櫃存有現金後，又請陳女將現金拿給他花用。

陳女聽從陳男指示，趁下班時將25萬元現金取走，隔天驚覺鑄下大錯後，急著傳訊息給店長自首，並寫下自白書，坦承受陳男教唆犯罪，包含10萬元儲值金及損失的25萬元，超商僅因陳女就損失35萬。

店長報警後，陳男、陳女被依詐欺取財等罪嫌起訴，法院審理時，陳女坦承犯行，法官依據檢警所提事證，認為陳女刷取線上儲值金卻未入帳，構成以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪，變更檢方起訴法條。

法院審結後，依以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪處陳女3月徒刑，業務侵占則判6月，得易科罰金，其中3月徒刑部分因最重本刑為7年以下，不得易科罰金，但得服社會勞役確定。陳男部分則尚未審結。