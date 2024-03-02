國民法官案起訴烏龍 台中院、檢互控「違背法令規定」

台中丁姓工人酒後開壓路機不慎輾死同事，台中地檢依酒駕致死罪嫌起訴、卷證併送，台中地院發現該案是「故意犯罪發生死亡結果」應由國民法官審理，認檢方起訴違背規定，判決不受理；檢方上訴反批中院逕自不受理才是違反法令，台中高分院認為檢方缺失「可補正」，判撤銷發回中院。

台中地檢署起訴指出，丁男（37歲）2020年12月29日於檳榔攤喝啤酒，隨後駕駛膠輪壓路機在西區向上路1段施作工程，當晚7點多卻未注意鄒姓同事站在後方，倒退時不慎輾過鄒害他下半身嚴重骨折慘死，丁呼氣酒測值達每公升0.44毫克。

檢方認定，該工程何姓工地主任、顏姓工程行負責人也違反職業安全衛生法規定，2023年3月20日偵結依過失致死罪嫌起訴何、顏，依公共危險不能安全駕駛致人於死罪嫌起訴丁男，全案移審連同卷證一併送交法院。

台中地院一審卻發現，檢方依公共危險致死起訴丁，其行為已符合去年剛上路的國民法官新制中「故意犯罪因而發生死亡結果者」，應由國民法官專庭處審理，且卷證不得併送以免有預斷之虞，檢方卻僅以通常程序起訴，起訴已違背規定，且無從補正，就丁男部分判決公訴不受理。

檢方不服上訴，主張國民法官法施行細則第83條、第85條，及刑事訴訟法規定，起訴程序違背規定，是屬可補正範圍，且從法理可知，應行國民參審案件，若有違反卷證不併送規定，法院「應通知檢察官取回。」反控一審沒裁定命補正，逕自不受理判決，才是違背法令。

檢方也說，一審不受理判決，卻無任何隻字片語論述，何以違反卷證不併送原則、預斷禁止原則等程序問題，也未優先依國民法官法施行細則第83條、第85條，通知檢察官取回卷證、更正起訴書內容，認為有判決理由欠缺疏誤。

台中高分院二審查，本案應為國民參審案件，檢察官違反規定將卷證併送台中地院，中院應依國民法官法施行細則第83條規定，通知檢察官取回卷證，非屬不能補正情形。

二審說，檢方起訴丁男不能安全駕駛致人於死，是國民法官參與審判案件，中檢卻依一般程序起訴、卷證併送，恐有預斷之虞違背法令，但該程序可補正，判撤銷原判決，發回台中地院並應由其他未曾接觸本案卷證的國民法官專庭審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康