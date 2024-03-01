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彩券行老闆為「郭霞配」衝連署門檻 價購連署書被提起公訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化地檢署今把購價總統、副總統選舉連署書的邱男提起公訴。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署今把購價總統、副總統選舉連署書的邱男提起公訴。記者簡慧珍／攝影

彰化縣邱姓男子經營多家彩券行，為了支持郭台銘、賴佩霞參選總統和副總統，涉嫌召集自家彩券行店長，以繳交每分連署書可獲200元代價對收購，然後拿到郭、賴連署站，警方據報逮捕邱男夫婦和林姓女店長，彰化地檢署偵結，依違反總統副總統選罷法罪嫌將他們3人提起公訴。

起訴書指出，邱男為使郭台銘、賴佩霞得以通過第十六任總統、副總統選舉連署門檻，他透過人際脈絡資源價購連署書，去（2023）年10月初交付現金1萬元給妻子，並把填寫連署書範本line給她，並表示每交付一分連署書可給予200元，邱妻對外收取8分連署書，交付每分200元給連署人，然後把價購來的連署書轉交給邱男。

邱男去年9月間召開彩券行幹部會議，在會中表示填寫連署書每分可獲200元，當場提供空白連署書，並指示與會眾人收到連署書後可直接交給林姓女店長，由林女發放現金。事後林女店長把自己和價購得來的連署書交給邱男。

邱男將價購所得的連署書送到一處連署站，交給不知情的連署站工作人員。警方接獲檢舉，報請檢察官指揮並在去年10月27日搜索邱男彩券行，當晚把邱男拘提到案。

彩券行 連署書

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