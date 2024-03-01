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倒會躲國外被通緝16年！八旬夫婦想家被警溫情打動回國歸案

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓夫妻涉嫌17年前「倒會」後潛逃國外，21名互助會員蒙受600多萬元損失，齊向法院提告；陳姓夫婦經過多年躲藏，近日在警方勸說下日前返國，兩人步履蹣跚到警分局接受詢問，今依偽造文書罪嫌解送歸案。

警方調查，陳男（81歲）和妻子（76歲）2004年籌組民間互助會，邀集21名親友入會，陳姓夫婦2007年宣布倒會，隨後潛逃國外，親友不甘損失集體提告，彰化地檢署依偽造文書罪嫌通緝陳姓婦夫長達16年。

北斗警分局田尾分駐所警員黃駿宇、范紀允比對彰化縣通緝犯名單，研判陳姓夫婦可能與在地親友仍有聯繫，即主動探訪陳姓夫婦親友，找到他們數名年逾八旬朋友，透過朋友協助在今年2月20日聯絡上陳姓夫婦。

陳姓夫婦接到員警來電，第一時間相當詫異，聽完員警勸說總不能客死異鄉，是該回來「落葉歸根」了。他們彷彿心情平靜。越洋通話近半小時，陳姓夫婦表明願意回國面對一切，約定2月27日桃園國際機場見面。

陳姓夫婦依約返抵國門，步出機場被警員黃駿宇、范紀允帶回彰化縣北斗警分局詢問。在警車上他們告訴員警，過去16年間良心難安，在異鄉躲躲藏藏的生活壓力令他們備感煎熬，年紀大了很想落葉歸根，為了晚年坦然面對人生，決定回台變賣土地房產，還錢給當初信任他們的友人。陳姓夫婦經警詢，今解送彰化地檢署歸案

北斗警分局今表揚有功員警，分局長黄世德表示，田尾分駐所員警主動積極「大海撈針」，發揮團隊合作精神策動通緝逾16年的陳姓夫妻返國歸案，驗證天道酬勤而讓正義得以彰顯。

彰化縣陳姓夫婦倒會潛逃國外16年，被員警說動回國投案。圖／民眾提供
彰化縣陳姓夫婦倒會潛逃國外16年，被員警說動回國投案。圖／民眾提供

偽造文書 通緝

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