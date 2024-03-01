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聽朋友抱怨和老公吵架 台中男竟登門轟1槍下場判8年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子聽蕭姓女友人抱怨和吳姓老公感情問題吵架，不明就理竟攜帶1把改造手槍找吳男理論，一見吳出面就狂噴辣椒水、持警棍痛毆，又近距離朝吳開了1槍所幸未擊中，劉落網否認殺人犯意，辯稱當時對空鳴槍想嚇嚇他，但法院不採信，一、二審都依殺人未遂等罪判他8年2月，可上訴。

檢警調查，劉男只因聽蕭姓女友人和其吳姓先生有感情爭執，劉就心生不滿2023年3月8日跑到吳住家後車場拿警棍敲破他車窗後，再持改造手槍、辣椒水要找吳理論，眼見對方出現站在門外人行道上，劉就出上前朝他噴辣椒水、持警棍痛毆。

劉甚至還朝吳男開了1槍，所幸吳反應迅速才未中彈，但仍被毆到頭臉、四肢多處撕裂傷，劉落網否認殺人犯意，辯稱會開槍是因吳男搶他警棍，自己是對空鳴槍嚇嚇他，沒有要致人於死的意思。

吳男證稱，當時一開門就被噴辣椒水，眼睛很辣、眼鏡也被打碎，劉就持槍朝他上半身開槍，當時雙方距離不到10公尺，聽到槍聲後自己反應是檢查有無中彈，後來劉好像又開第2次但卡彈。

台中地院一審認為，劉男若僅有傷害意思，那攜帶辣椒水、警棍即可，卻拿殺傷力大的手槍，還裝填9顆子彈，又趁吳手無寸鐵下朝他近距離開槍，顯有殺人犯意。

一審認為，劉男僅聽蕭女單方面陳述，不明就理到場砸毀車窗、朝人開槍，犯後也否認未見悔悟，至今沒有和解，依殺人未遂、槍砲及毀損等罪判他8年2月徒刑。

劉男不服上訴，主張一審量刑過重，僅坦承傷害仍否認殺人未遂，台中高分院二審再次比對證詞、勘驗監視器畫面等，認為一審已詳查，認事用法無違誤、量刑妥適，駁回其上訴。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

殺人 辣椒水

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