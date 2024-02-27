聽新聞
test
0:00 / 0:00
批人搭檔參選總統「浪費國家資源」 李進勇、莊瑞雄挨告不起訴
共和黨主席周克琦與曾被列名十大槍擊要犯的藍信祺，去年搭檔連署參選總統，遭中選會主委李進勇批「浪費國家資源」，提告李、莊涉違反總統副總統選舉罷免法。台北地檢署今偵結，因李、莊兩人就事實提出主觀價值判斷，罪嫌不足，處分不起訴。
去年，周克琦及藍信祺搭檔連署參選總統，同年10月12日，莊瑞雄在立法院質詢時表示，藍信祺不符總統副總統選罷法的消極資格要件，卻登記為被連署人，藍信祺的政見包括具中華民國籍者發給新台幣100億元。
李進勇當時回應，不希望法制成為少數人舞台，浪費國家資源。
周克琦和藍信祺認為，李進勇和莊瑞雄所述為不實言論，提告兩人涉違反總統副總統選舉罷免法及刑法誹謗等罪嫌。
檢方認定，藍信祺於2016年宣布參選總統時，確實有公開發表「當選後給予每位國民100億新台幣」的政見，媒體也曾廣泛報導，認定李、莊兩人為就事實與可受公評之事，提出主觀價值判斷，罪嫌不足，處分不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言