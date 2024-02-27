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批人搭檔參選總統「浪費國家資源」 李進勇、莊瑞雄挨告不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

共和黨主席周克琦與曾被列名十大槍擊要犯的藍信祺，去年搭檔連署參選總統，遭中選會主委李進勇批「浪費國家資源」，提告李、莊涉違反總統副總統選舉罷免法。台北地檢署今偵結，因李、莊兩人就事實提出主觀價值判斷，罪嫌不足，處分不起訴。

去年，周克琦及藍信祺搭檔連署參選總統，同年10月12日，莊瑞雄在立法院質詢時表示，藍信祺不符總統副總統選罷法的消極資格要件，卻登記為被連署人，藍信祺的政見包括具中華民國籍者發給新台幣100億元。

李進勇當時回應，不希望法制成為少數人舞台，浪費國家資源。

周克琦和藍信祺認為，李進勇和莊瑞雄所述為不實言論，提告兩人涉違反總統副總統選舉罷免法及刑法誹謗等罪嫌。

檢方認定，藍信祺於2016年宣布參選總統時，確實有公開發表「當選後給予每位國民100億新台幣」的政見，媒體也曾廣泛報導，認定李、莊兩人為就事實與可受公評之事，提出主觀價值判斷，罪嫌不足，處分不起訴。

共和黨主席藍信祺（中）。圖／聯合報系資料照片
共和黨主席藍信祺（中）。圖／聯合報系資料照片
共和黨主席周克琦（右）。圖／聯合報系資料照片
共和黨主席周克琦（右）。圖／聯合報系資料照片
中選會主委李進勇。圖／聯合報系資料照片
中選會主委李進勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

李進勇 莊瑞雄

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