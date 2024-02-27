批人搭檔參選總統「浪費國家資源」 李進勇、莊瑞雄挨告不起訴

共和黨主席周克琦與曾被列名十大槍擊要犯的藍信祺，去年搭檔連署參選總統，遭中選會主委李進勇批「浪費國家資源」，提告李、莊涉違反總統副總統選舉罷免法。台北地檢署今偵結，因李、莊兩人就事實提出主觀價值判斷，罪嫌不足，處分不起訴。

去年，周克琦及藍信祺搭檔連署參選總統，同年10月12日，莊瑞雄在立法院質詢時表示，藍信祺不符總統副總統選罷法的消極資格要件，卻登記為被連署人，藍信祺的政見包括具中華民國籍者發給新台幣100億元。

李進勇當時回應，不希望法制成為少數人舞台，浪費國家資源。

周克琦和藍信祺認為，李進勇和莊瑞雄所述為不實言論，提告兩人涉違反總統副總統選舉罷免法及刑法誹謗等罪嫌。