胞姊缺業績狂用弟名義辦門號 弟怒告拒和解還索賠200萬
在電信公司擔任直營店長的陳姓女子私下以胞弟陳男名義辦新門號及承接多組舊門號，陳男收到帳單，才知道姊姊盜用他的身分資料，氣得對姊姊提告，求償200萬精神慰撫金。法院審理後，刑事部分因陳男拒不和解，陳女被判刑8月，得易科罰金，民事則要再賠償3萬元，可上訴。
判決指出，陳男為知名科技公司工程師，陳女則在某電信公司擔任直營店長。2019年至2021年間，陳女為了達成店裡每月業績，私下拿陳男身分資料承辦新門號或承接他人舊門號。
以每一個門號平均599元計算，每一門號依比例可獲得180元業績獎金；2年內，陳女偽簽陳男名字，成功申辦1組新門號、承接11組舊門號，合計獲得2180元業績獎金。
2022年10月間，陳男接到電信催繳單，才知道陳女偽造他名義申辦門號，他不滿陳女未經他同意使用身分資料，氣得報警提告。
刑事部分，因陳男堅不願與陳女和解，法官考量陳女單親、要扶養兩名幼子，依犯偽造文書共12罪，各判3月徒刑，合併應執行8月，得易科罰金，並要繳納公庫6萬元，接受法治教育。
雖然陳女被判刑，但陳男仍不滿，認為陳女行為已侵害他的隱私權，氣得提告對陳女求償200萬元。
橋頭地院簡易庭審理時，陳女喊冤，稱她已幫弟弟繳完電信費、違約金，也受刑事處罰，不應該再要求她賠償。
不過，簡易庭法官認為，陳女明知未受陳男委託，卻擅持證件、偽造簽名申辦行動電話門號，導致陳男心理上產生不快等負面情緒，因而精神受有痛苦，考量雙方經濟狀況，陳女應賠3萬元較為適當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言