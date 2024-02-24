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影／肖想排汗降低酒精值 高雄賓士酒駕女路旁跳起來

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄趙姓女子涉嫌酒後駕駛母親的賓士車上路，因沒開大燈，遇警方攔查，她自稱「只喝了2杯shot」還很清醒，接受酒測前，要求員警讓她先做運動，在旁跳躍幾下後受測，結果測出呼氣酒測值每公升0.42毫克，仍吃上公共危險官司。

據了解，趙姓女子（37歲）月於2月22日凌晨4時20分左右，駕駛賓士車載一同喝酒的馮姓男友（43歲）回家，經過高雄市前金區中華三路與七賢二路，因沒開大燈遇高雄市警新興分局員警攔檢，員警聞出她的酒氣，才要求她接受酒測。

趙女稱她只喝了2小杯龍舌蘭「shot」，先吹了一下警方的簡易酒精檢知器，立即亮燈，員警要她接受酒測，她稱「如果吹了以後又過不了，是不是就是我的事情。」員警回覆她「很清醒」，她便要求先讓她做運動，轉頭就到路旁頻深蹲、跳躍，希望要透過排汗降低血液酒精含量。

不過趙女運動後受測，酒測值仍然超標被捕，依公共危險罪嫌移送法辦，同時她男友也因此，經警方以同車未勸阻酒後者開車開罰單。

趙姓女子涉嫌酒駕遇警攔查，用這種方法要排汗退酒精。記者林保光／翻攝
趙姓女子涉嫌酒駕遇警攔查，用這種方法要排汗退酒精。記者林保光／翻攝
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