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從大外割到少年刑求…桃園4年4起執法問題 須自我檢討

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名17歲黃姓少年18日晚間行經桃園警分局武陵派出所，遇3名員警將他攔下，員警稱他涉擄人勒贖帶進派出所，但過程中員警勒住少年脖子拖進偵訊室，持甩棍、印章鐵盒及電擊棒刑求。事實上，桃園近年來多次發生執法過當爭議，包括13歲少女助「釣魚辦案」遭性侵、「大外割」女師及超商浩克施暴等，如何自我檢討成為首要任務。

回顧桃園近年發生多起矚目執法過當事件，2020年11月初，桃園13歲少女配合中壢分局辦案，充當誘餌見男網友，卻在警方監控下上了張男的車，遭性侵得逞。事後警方回應，辦案有徵得少女監護人同意，事前也曾再三告知少女不得單獨上車、離開警方視線，沒想到她還是上車，但說法被各界砲轟不知反省。

2021年4月22日，一名詹姓女老師從台中搭火車到中壢車站，準備到排練室上課，卻遭中壢分局員警攔下，要求她出示證件，詹女拒絕後，被警方限制行動自由，甚至搶走她的手機拒讓蒐證，引發詹女不滿，嗆了一句「你真的很蠢」，隨即遭警方推倒在大馬路上掐脖上銬，導致其腿部、手肘多處瘀青、擦傷。

去年5月20日，年約28歲外型壯碩的朱姓男子在桃園中壢某超商情緒失控並涉嫌毀損商品，桃園市中壢警分局中壢派出所獲報前往，員警在處理過程中，朱男數度朝員警揮拳，導致員警腦震盪、面部擦挫傷。但案發後，已被制伏的朱男坐在超商外階梯上，遭員警持警棍揮擊10多下，滿頭鮮血。

對於執法過當再次受矚目，桃園市警局表示，每年常訓都會請地檢署舉行法律講座，教育員警在搜索、扣押時的方式及時機，也有法治教育。但基層警察坦言，平時常面對民眾挑釁，警方也會受影響，因此個人「情緒掌控能力」很重要，若長官在當下關心同事的情緒控管狀況，會大大影響派出所風氣，執行風氣上就會比較溫和 。

基層警察說，類似事件層出不窮，若發生類似情形時沒有及時遏止，就會持續發生且變本加厲，既然是合格的執法人員，就要知道底線在哪裡，個人情緒管理占九成，不過與派出所內部執行風氣也有很大關係，包括同事及長官當事情發生時，就要在適當程度上矯正，不管是個人還是派出所，自我檢討都必須即刻執行。

桃園一名17歲黃姓少年指控，18日晚間行經桃園警分局武陵派出所時，遇到3名員警將他攔下，稱他涉嫌擄人勒贖並帶進派出所，但過程中員警竟勒住少年脖子拖進偵訊室，持甩棍、印章鐵盒及電擊棒等刑求少年。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名17歲黃姓少年指控，18日晚間行經桃園警分局武陵派出所時，遇到3名員警將他攔下，稱他涉嫌擄人勒贖並帶進派出所，但過程中員警竟勒住少年脖子拖進偵訊室，持甩棍、印章鐵盒及電擊棒等刑求少年。記者周嘉茹／翻攝

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