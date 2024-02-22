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空拍紀錄卑南族聯合年祭挨罰30萬 南王部落怒吼民航局「只會罰錢」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台東縣南王部落（Puyuma）前青年會長吳曜昌4年前使用空拍機拍攝卑南族聯合年祭，被民用航空局開罰30萬元，他不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今開庭前，部落族人開記者會高喊民航局「行政怠惰，只會罰錢」。

南王部落指出，部落2020年1月28日在卑南文化公園舉辦聯合年祭活動，是歷經20年才輪到主辦權，為記錄珍貴影像，委由吳曜昌義務協助拍攝空拍畫面，一年後卻被民眾匿名檢舉，導致吳遭罰30萬元，吳是為部落服務，民航局要罰就罰部落，不要羅織罪名折磨無辜族人。

部落認為，民航局從未到部落說明禁航區範圍及規定，原住民族基本法2005年推動，但民航局罔顧原住民傳統領域空域權，霸道限制族人使用天空的權利，還設下法規陷阱害族人無辜受罰，要求民航局未獲得部落同意前，立即歸還原住民傳統空域。

南王部落長青會長賴光輝指出，族人從不知道年祭地點是禁航區，政府也從未告知，故意讓他們踏入犯法陷阱，青年是聽從長老會的決議使用空拍機，空拍之後政府才開始放告示牌，如今連天空都不能使用，感到很不合理，「放風箏也不行嗎？」

他說，年輕人只是想把舉辦數十年的聯合年祭記錄下來就被罰30萬，蒙受很大的痛苦，希望政府把「把部落天空還給我們」。

吳曜昌表示，發生這件事情讓他覺得很錯愕，小時候卑南文化公園就是遊玩的地方，無論是風箏、遙控飛機，到現今的空拍機，他都從未看過有人去勸導或制止，他也曾就讀於公園旁的卑南國小、卑南國中，但也沒有聽過禁航區是什麼，也不知道公園是禁航區。

他說，他直到接到部落任務、挨罰之後才知道禁航區，發生這種事影響很多部落青年覺得為部落服務會有風險，但他還是一樣會為部落付出、服務，也要告訴16族的部落青年，不要畏懼，勇敢的為部落行動，「原住民加油！」

立委陳瑩指出，聯合年祭早已被登記卑南族重要的文化資產，民航局沒有照原基法精神處理本案，反而讓為部落付出的吳曜昌挨罰30萬元，對部落青年來說是非常沉重的負擔，處分不合理。

陳瑩說，部落絕對支持飛航安全，但不允許民航局行政怠惰，民航局制定禁航區之前未和部落商量、討論，制定之後也未善盡告知義務，她懇請民航局和法官依照原基法精神，保障原住民的權益。

立委鄭天財表示，從法律面來看，民航法對於遙控無人機規定，是直到2020年3月才納入法律條文，本案是同年1月發生，時間點是空拍機納入航空法之前，他曾開過協調會、質詢過民航局長、交通部長，遺憾的是對方未尊重原住民族文化。

他說，從事實來看，民航局沒有宣導，且台東航空站周邊有比空拍機飛行高度還高的飯店、樹木，認為民航局認定有錯誤；部落青年是遵照長老會的決議，他認為民航局不該罰年輕人，真的要罰就勇敢的罰部落。

台東縣南王部落（Puyuma）前青年會長吳曜昌（中，拿麥克風者）4年前使用空拍機拍攝卑南族聯合年祭，被民用航空局開罰30萬元，他不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今開庭前，部落族人開記者會高喊民航局「行政怠惰，只會罰錢」。記者林孟潔／攝影
台東縣南王部落（Puyuma）前青年會長吳曜昌（中，拿麥克風者）4年前使用空拍機拍攝卑南族聯合年祭，被民用航空局開罰30萬元，他不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今開庭前，部落族人開記者會高喊民航局「行政怠惰，只會罰錢」。記者林孟潔／攝影
台東縣南王部落（Puyuma）前青年會長吳曜昌4年前使用空拍機拍攝卑南族聯合年祭，被民用航空局開罰30萬元，他不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今開庭前，部落族人開記者會高喊民航局「行政怠惰，只會罰錢」。圖／南王部落提供
台東縣南王部落（Puyuma）前青年會長吳曜昌4年前使用空拍機拍攝卑南族聯合年祭，被民用航空局開罰30萬元，他不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今開庭前，部落族人開記者會高喊民航局「行政怠惰，只會罰錢」。圖／南王部落提供
台東縣南王部落（Puyuma）前青年會長吳曜昌4年前使用空拍機拍攝卑南族聯合年祭，被民用航空局開罰30萬元，他不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今開庭前，部落族人開記者會高喊民航局「行政怠惰，只會罰錢」。記者林孟潔／攝影
台東縣南王部落（Puyuma）前青年會長吳曜昌4年前使用空拍機拍攝卑南族聯合年祭，被民用航空局開罰30萬元，他不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今開庭前，部落族人開記者會高喊民航局「行政怠惰，只會罰錢」。記者林孟潔／攝影

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