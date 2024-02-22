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17歲少年爆遭3員警勒脖「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

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誇張！17歲少年爆遭3員警「電擊刑求」 桃園分局長自請處分、所長調職

聯合報／ 記者周嘉茹陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導

桃園一名17歲黃姓少年指控，18日晚間行經桃園警分局武陵派出所時，遇到3名員警將他攔下，稱他涉嫌擄人勒贖並帶進派出所，但過程中員警竟勒住少年脖子拖進偵訊室，持甩棍、印章鐵盒及電擊棒等刑求少年。對此警方回應，少年指控經調查屬實，已依法將涉案3名員警移送桃園地檢署指揮偵辦，所長調整非主管職務，分局長自請處分。

國民黨桃園市議員詹江村今與少年召開記者會，指出少年18日晚間9點多走路行經武陵派出所，一輛巡邏車正準備停回派出所時，3名員警看到少年便上前要他進派出所，稱有人指控少年涉嫌擄人勒贖，然而過程中警方竟勒住少年脖子，將人拖進偵訊室，隨後持甩棍、印章鐵盒及電擊棒等物對他問話。

詹江村說，少年被滯留在偵訊室7、8個小時，刑求時間長達1小時以上，過程中電擊棒一度電到沒電，另一名員警還拿新的電擊棒走來，對其他人說「你的武器來了」，其他員警都沒有制止，造成少年身上多處傷痕及瘀青，直到隔天凌晨5點多，警方將手機還給少年後便要他返家。事後詹江村請警方提供辦案過程秘錄器，警方卻說當時沒有開秘錄器，而少年則針對3名員警提告恐嚇及傷害等。

對此詹江村痛批「我們是在kk園區嗎？全身都是被打痕跡，警察局怎麼會有這樣的風氣？其他人竟然坐視不管，眼睜睜看著3個員警對一個少年做不人道的刑求，匪夷所思，桃園的警察局變kk園區刑案現場？不可能沒有密錄器，沒有開密錄器就能推卸責任嗎？這是什麼年代啊？」

黃姓少年表示，過去曾經有交通違規及深夜未歸紀錄，但絕對沒有與警方或任何人結怨，更否認涉嫌擄人勒贖，已於20日驗傷、21日赴新北三峽警分局湖山派出所，向涉刑求員警提告傷害、恐嚇、公然侮辱罪。

對此桃園分局發聲明回應，有關本案當事人指控遭本分局員警傷害等案，經本分局調查屬實，已依法將涉案員警移送桃園地檢署指揮偵辦。本分局對違法員警從重懲處並追究主管責任，所長調整非主管職務，分局長自請處分，並對受害之當事人、家長及社會大眾深表歉意。

桃園分局強調，本分局平日宣導教育員警值勤應恪遵法律規定，不得有逾越的行為，如有違法情事，秉持絕不護短、不姑息，必定嚴懲法辦。另同時加強員警教育，要求同仁執法務必遵守程序正義及依法行政。另桃園地檢署表示，桃園市政府警察局桃園分局已報請地檢署指揮，已指派檢察官分案調查中。

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桃園一名17歲黃姓少年指控，18日晚間行經桃園警分局武陵派出所時，遇到3名員警將他攔下，稱他涉嫌擄人勒贖並帶進派出所，但過程中員警竟勒住少年脖子拖進偵訊室，持甩棍、印章鐵盒及電擊棒等刑求少年。記者鄭國樑／攝影
桃園一名17歲黃姓少年指控，18日晚間行經桃園警分局武陵派出所時，遇到3名員警將他攔下，稱他涉嫌擄人勒贖並帶進派出所，但過程中員警竟勒住少年脖子拖進偵訊室，持甩棍、印章鐵盒及電擊棒等刑求少年。記者鄭國樑／攝影
少年身上多處傷痕及瘀青，事後提告3名員警恐嚇及傷害等。圖／桃園市議員詹江村提供
少年身上多處傷痕及瘀青，事後提告3名員警恐嚇及傷害等。圖／桃園市議員詹江村提供

主管 桃園 詹江村

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