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溪流生態殺手！屢設非法砂石場排廢 男再被逮收押桃檢起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

謝姓男子曾多次因涉嫌違反廢棄物清理法、空汙法、水汙法等遭逮，仍不知悔改，去年又在桃園市新屋區非法設置砂石場，洗選砂石、暗排汙泥牟利，嚴重汙染溪流，檢警日前蒐證完備，前往搜索，查扣挖土機、洗選設備等證物，帶回謝男等7人送辦，其中謝、賴2人遭收押禁見。

據悉，53歲謝男2019年因涉嫌違反空汙法遭判刑確定，同年執行完畢後，2020年重操舊業，設置非法砂石場協助其他營造商囤放汙泥等廢棄物，暗中排放溪流以獲利，又遭檢警及環保單位查緝，部分罪嫌去年12月遭桃園地方法院判刑2年，其他案件審理中。

警方調查，謝男屢次落網仍不知悔改，去年在桃園市新屋區，以名下開發公司名義非法設置砂石場，進行洗選砂石作業，並將洗砂後產出的汙泥存放場區，透過暗管將汙泥排放至溪流中，嚴重破壞生態；期間謝男另涉嫌竊占鄰近的國有土地，非法收受處理其他營造公司的汙泥等廢棄物。

保安第七總隊第三大隊經桃園地檢署指揮，配合環保單位，去年9月24日執行專案搜索，初估非法排放的汙泥、廢棄物約有420.4公噸，替不法業者節省清除費用約360萬餘元，另場內堆放的汙泥、廢棄物約1萬2227.6公噸，其環境恢復所需費用達8990萬餘元。

檢警現場查扣3台挖土機、1套洗選設備、2輛曳引車等犯罪工具，帶回謝男等7人，詢後連同3家公司法人，依違反廢棄物清理法、刑法竊占罪等罪嫌送辦，檢方複訊後認謝男及共犯47歲賴姓男子有逃亡、串供、滅證之虞，聲押禁見獲准，全案近日桃園地檢已偵結起訴。

警方呼籲，如果民眾有任何情資，發現環保公害案件或違反環保法令情事，應立即撥打110、1999市政服務專線或環境部環境管理署全國公害陳情專線0800066666，共同打擊不法，維護環境的永續發展。

謝姓男子曾多次因涉嫌違反廢棄物清理法、空污法、水污法等遭逮，仍不知悔改，去年又在桃園市新屋區非法設置砂石場，洗選砂石、暗排污泥牟利，嚴重污染溪流。記者李隆揆／翻攝
謝姓男子曾多次因涉嫌違反廢棄物清理法、空污法、水污法等遭逮，仍不知悔改，去年又在桃園市新屋區非法設置砂石場，洗選砂石、暗排污泥牟利，嚴重污染溪流。記者李隆揆／翻攝
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謝姓男子曾多次因涉嫌違反廢棄物清理法、空污法、水污法等遭逮，仍不知悔改，去年又在桃園市新屋區非法設置砂石場，洗選砂石、暗排污泥牟利，嚴重污染溪流。記者李隆揆／翻攝
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