重度糖尿病患關進基隆看守所2天死亡 母求國賠勝訴獲270萬

基隆市罹患糖尿病的李姓男子，被送進基隆看守所收容2天送醫不治。李母指控所方未依規定照護，又拒收她送去的藥物，請求國家賠償。所方指李未遵醫囑，且長期酗酒導致死亡，與收容管理無因果關係。基隆地院審理後，認定所方不設法瞭解及取得醫囑用藥、且未監控血糖數值有疏失，判賠近270萬元。全案可上訴。

李母提告主張，李男犯加重竊盜罪被法院判刑3月確定，因未自動到案，基隆地檢署發布通緝。警方前年5月14日逮捕李男並解送歸案，檢察官同日令李入基隆看守所服刑。

李母說，李男是重度糖尿病患，賴口服藥物與胰島素控制病情。所方人員違反相關規定，除未在李入監時調查健康狀況，又拒收她同日下午送到看守所的藥物，李男才因血糖失控而有呼吸衰竭、高血糖併酮酸中毒、急性腎衰竭等併發症狀，導致死亡。

李母依國家賠償法請求基隆看守所賠償醫療費940元、喪葬費32萬6840元、扶養費損失86萬9906元及精神慰撫金600萬元，合計719萬7686元。

基隆看守所辯稱，李男經檢方發交看守所執行時，雖「身著尿布、不良於行」，但無其他異狀，未達拒收門檻。當天是周六假日，暫予收容並無違失。李母送藥因不符監獄行刑法、外界對受刑人及被告送入金錢與飲食及必需物品辦法規定，所方拒收也是依法行事。且李母僅泛指李男「需要安眠藥」，而非告知要送胰島素到看守所。

李男入所後，所方人員有注意他的健康狀況，並在值勤人員聯繫簿內記載「患有糖尿病」。李男日常起居無異狀，前年5月16日上午7點35分量測血壓、心跳、體溫正常，不符緊急戒護外醫規範。後來病情生變，同日8點19分戒護就醫時，生理數據仍屬正常，並無管理不當或延誤救治違失。當天下午不治是因李男未遵醫囑又長期酗酒，與收容管理無相當因果關係存在，聲明原告之訴駁回。

法院查出，李男發監前即因糖尿病求診，經新陳代謝科醫師持續開立胰島素注射劑控制病情。李經檢察官發監執行後，即不曾再獲看守所方提供胰島素注射劑，使李形同未經醫師同意被迫停藥。

法官認為，看守所雖非醫療院所，所方人員也無醫護專業，但糖尿病是國人普遍常見代謝疾病，放任血糖飆升極易導致昏迷失救終至死亡，也是一般人認知的普遍常識。

看守所值勤人員聯繫簿記載李患「糖尿病、行動不便、尿失禁」，所方自應詳實瞭解李男的醫囑用藥，並應隨時關注血糖數值，評估所方是否堪提供李必要醫療照護，並在收容期間適時提供協助李控制血糖醫囑用藥。

李男人身自由遭拘束，原難自由決定是否就醫，遑論憑己意決定飲食、用藥，只能仰賴所方提供醫囑用藥，並為他監控血糖數值，才能避免血糖失控招致急性併發症結果。所方人員不設法瞭解李的醫囑用藥，不設法取得醫囑用藥、不監控關注血糖數值的裁量餘地，且非定時量測血壓、心跳、體溫等生命體徵所能取代。

法官指出，血糖機（含採血針、血糖試紙）不僅一般藥局均有販售，也無取得資格限制，價格不貴，客觀以言看守所無不思採檢正當理由，使李曝露在錯失急救黃金時機高度風險中，所方收容管理顯然不當，有明確違失，李母求償有理由，判基隆看守所應賠償李母醫療費用940元、喪葬費用32萬6840元、扶養費用86萬9906元和精神慰撫金150萬元，合計269萬7686元。