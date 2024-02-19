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警察變小偷 保四警員闖小隊長寢室2次偷5千元判1年

中央社／ 彰化19日電

保安警察第四總隊林姓警員涉侵入同隊宋姓小隊長寢室，2次共偷5千元，法院將林員依公務員假借職務機會、故意犯侵入住宅竊盜罪，各處9月刑期，應執行有期徒刑1年。

彰化地方法院判決書指出，保安警察第四總隊林姓警員身為具有法定職務權限的公務員，竟利用身為警員可進入小隊長寢室機會，懷不法意圖，分別在民國112年9月3日下午2時多及6日晚間8時56分，侵入保安總隊宋姓小隊長寢室內，竊取放置在床上的皮包內現金，分別得逞3千元、2千元。

法院審理時，林員坦承竊取小隊長皮包內現金，但辯稱非在執行職務時竊盜，平常辦公上班時，都會去小隊長寢室泡茶，寢室可自由進出，應不構成假借職務及侵入住宅的加重要件。

法官認為，林員是保安警察第四總隊警員，為公務員，利用職務上得以進入小隊長寢室的機會，徒手竊取皮包內現金，即是假藉職務機會，以故意犯瀆職罪章以外的竊盜罪，根據刑法所載侵入住宅竊盜罪，所謂「住宅」，即指人類日常居住場所。

法官審酌，林員身為警員，竟為一己私利，竊取他人財物，顯然缺乏對他人財產權應予尊重的觀念，且以假借職務、侵入住宅方式，為本案加重竊盜犯行，危害社會治安甚鉅，實屬不該；因此，以假借職務機會、故意犯侵入住宅竊盜罪共2罪，各處有期徒刑9月，應執行有期徒刑1年。全案可上訴。

公務員 竊盜 警察

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