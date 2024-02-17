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前陸軍軍官涉貪百萬元！外逃菲律賓逾期居留遭逮 目前等候遣返中

中央社／ 馬尼拉17日專電

陸軍六軍團前軍官李振育涉犯貪污治罪條例案，於2020年外逃菲律賓。菲國移民局15日在菲律賓中部宿霧市逮捕李振育，他因逾期居留將被驅逐出境。

菲律賓移民局發布新聞稿表示，36歲的李振育（LiChen Yu）15日在宿霧市（Cebu City）被移民局逃犯搜查小組（FSU）和菲國警方刑事調查暨偵查小組（CIDG）逮捕。

移民局長陳辛戈（Norman Tansingco）表示，菲方除了對李振育發布驅逐令，也將他列入黑名單，並禁止李振育再度進入菲律賓，因為他是「不受歡迎的外國人」。

移民局指出，李振育於2020年3月8日入境菲律賓，目前為逾期居留。由於李振育的護照已遭註銷，他在菲律賓也沒有證件。

李振育目前被收容於塔古市（Taguig）巴工迪瓦營（Camp Bagong Diwa）移民局看守所等候遣返。

根據法務部調查局外逃通緝犯查詢系統，李振育於2018及2019年擔任六軍團眷服組上尉工程官期間，自行偽製不實的土地租賃契約及繳費證明，伺機夾帶於其他大量公文中，送交六軍團文卷室用印，再利用這些文書讓廠商與他簽定土地租賃契約，並交付租金及履約保證金。

李振育以上述手法向多家廠商詐取金額共計新台幣388萬2744元，涉犯貪污治罪條例案。

陸軍六軍團前軍官李振育涉犯貪污治罪條例案，於2020年外逃菲律賓。 情境示意圖。圖／Ingimage
陸軍六軍團前軍官李振育涉犯貪污治罪條例案，於2020年外逃菲律賓。 情境示意圖。圖／Ingimage

移民 菲律賓 貪污 通緝 陸軍

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