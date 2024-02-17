高雄5大酒駕熱區在這裡！警年節加強取締事故降6成

高雄市警方今年春節7天連假共取締酒駕32件，高雄市警察局表示，經分析去年度酒駕肇事熱區及時段加強取締後，達到不錯的防制效果，今年春節期間酒駕事故共3件，相較於去年8件減少5件，降幅逾6成。

過年期間民眾尾牙、飲宴及應酬不斷，有更多喝酒機會。高雄市警方分析去年度酒駕肇事熱區，前五名分別為大社區中山路、大寮區光明路、仁武區鳳仁路、小港區沿海二路及橋頭區成功北路。

另外酒駕肇事熱時為以晚上8時至12時，因此過年期間警方特別針對這些地點及時段加強車輛攔查，7天共取締酒駕32件。加強取締後，酒駕事故也從去年同期8件減少為3件，下降6成多。

過年期間人車潮多，警方也針對其他交通違規進行取締。今年年節高雄交通前三大違規分別為闖紅燈299件、違規停車122件、違規轉彎、未依規定兩段式左轉99件。

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