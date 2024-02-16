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遭北市里長酸「紅頂商人」 薛凌母子求償百萬判決出爐

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市大同區周姓里長去年初在民進黨黨主席候選人座談會上，指陽信集團股東薛凌及其子何志偉曾在大陸唱歌曲「我們都是一家人」，薛、何提告周誹謗、求償百萬，士林地檢認為周所言超出言論自由範疇，偵結起訴，士林地院審結判周賠償15萬元。

判決指出，薛凌主張周男2023年1月12日在賴清德參選民進黨主席的政見發表會中，指「為何習近平不敢殺在台開銀行、到中國大陸投資的紅頂商人？因為我想她一心一意就要搶台北市黨部這個灘頭堡，搶了灘頭堡就變中共一個破口」、「韓國瑜也在選總統時講，薛凌、何志偉在大陸唱我們都是一家人，更可惡的是，為了他們的銀行在大陸可以生存，就說我們吃飽就好了」，侵害薛名譽，求償300萬元。

法院審理後認為，周言論使聽聞者對薛凌產生「為求於中國大陸的商業利益，主張『我們都是一家人』而與民進黨政治立場相左，甚至遭共產黨滲透，若薛凌當年順利當選台北市黨部主委，將導致共產黨取得在台政治破口」的負面觀感，貶損薛在社會上、尤其民進黨支持者的社會評價，使薛名譽受損。

薛凌雖曾參選台北市黨部主委，後續退出選舉，非周所指「一心一意就是要搶」，與事實不符，且周除陽信銀行關係企業赴陸投資的新聞報導外，未提出其他關於薛與中共關係密切的事證，僅以企業投資稱「中共破口」，難認屬合理評論。

韓國瑜雖曾稱薛凌、何志偉到上海開陽信銀行稱「吃飽肚子最重要」，但未稱2人在大陸唱「我們都是一家人」，周所述與事實不符，且難認已盡合理查證義務；至於周所指「為了陽信銀行在大陸可以生存，薛、何說我們吃飽就好了」等語，是依韓國瑜所述，尚非無憑，屬合理評論。

法官審酌訴訟兩造身分、地位、經濟狀況等，認薛得請求周賠償非財產上損害15萬元，及自2023年3月14日起至清償日止，按年息5%計算的利息。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

中共 何志偉 民進黨 賴清德 韓國瑜

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