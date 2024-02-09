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司法志工服務 民眾滿意度高達9成

中央社／ 台北9日電

各法院司法志工約有1067人，根據統計，近3年民眾對於法院提供志工服務幫助滿意度高達9成，顯示司法志工服務令民眾有感，有效建立友善溫暖的司法環境。

司法志工是法院便民服務得力助手，根據統計，民國109年是司法志工總人數巔峰，高達1175名，近6年來每年也都有超過千人參與；從年齡上分析，以65歲以上長者居多；依個別法院分析，以台北地方法院171名司法志工最多，也有法院僅有個位數。

司法院102年度「一般民眾對司法認知調查」，曾到法院的民眾對於「法院提供志工服務所帶來的幫助」，表示滿意有74.1%（非常滿意22.8%、還算滿意51.3%），不滿意的有5.2%（不太滿意3.9%、非常不滿意1.3%），表示普通者有0.4%；另有20.3%的受訪者表示不知道、無意見或拒答。

不過，到了112年，對於「法院提供志工服務所帶來的幫助」表示滿意者已占91.2%（非常滿意31.8%、還算滿意59.4%），不滿意者占5.7%（不太滿意4.5%、非常不滿意1.2%），普通者占0.9%。無意見或拒答者已降到2.1%。

滿意度提升，顯示司法志工適時提供服務讓民眾有感，司法志工也感受到溫暖。新竹地院一名志工就表示，許多民眾需要協助的時候，第一時間想到的就是「志工」，顯示志工已經成為地方法院服務體系中一個非正式但卻重要的夥伴。

司法院 志工

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