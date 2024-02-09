司法志工服務 民眾滿意度高達9成
各法院司法志工約有1067人，根據統計，近3年民眾對於法院提供志工服務幫助滿意度高達9成，顯示司法志工服務令民眾有感，有效建立友善溫暖的司法環境。
司法志工是法院便民服務得力助手，根據統計，民國109年是司法志工總人數巔峰，高達1175名，近6年來每年也都有超過千人參與；從年齡上分析，以65歲以上長者居多；依個別法院分析，以台北地方法院171名司法志工最多，也有法院僅有個位數。
依司法院102年度「一般民眾對司法認知調查」，曾到法院的民眾對於「法院提供志工服務所帶來的幫助」，表示滿意有74.1%（非常滿意22.8%、還算滿意51.3%），不滿意的有5.2%（不太滿意3.9%、非常不滿意1.3%），表示普通者有0.4%；另有20.3%的受訪者表示不知道、無意見或拒答。
不過，到了112年，對於「法院提供志工服務所帶來的幫助」表示滿意者已占91.2%（非常滿意31.8%、還算滿意59.4%），不滿意者占5.7%（不太滿意4.5%、非常不滿意1.2%），普通者占0.9%。無意見或拒答者已降到2.1%。
滿意度提升，顯示司法志工適時提供服務讓民眾有感，司法志工也感受到溫暖。新竹地院一名志工就表示，許多民眾需要協助的時候，第一時間想到的就是「志工」，顯示志工已經成為地方法院服務體系中一個非正式但卻重要的夥伴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言