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奉獻友善與關懷 司法志工打造溫暖法院

中央社／ 台北9日電

走進法院怕迷路、不知道手續怎麼辦，台灣各法院為此安排1067名司法志工，提供便民、訴訟輔導業務，期盼建立友善溫暖的司法環境，提升服務品質與司法效率。

為加強為民服務，並有效運用社會人力資源，台灣各級法院依「志願服務法」等規定，招募具有服務熱忱的社會人士擔任志願服務工作人員。

司法院司法行政廳廳長高玉舜表示，司法志工主要服務項目為引導民眾到「單一窗口聯合服務中心」或其他業務單位，並引導民眾開庭報到或調解報到，另協助民眾索取書狀例稿、宣導資料，及扶持老弱及行動不便民眾等便民禮民服務事項。

她說，各法院應訂定志願服務計畫，依計畫招募、遴選、訓練、運用管理、考核與獎勵司法志工，並對志工進行6小時的「基礎教育訓練」，及10小時包括人際關係與說話藝術的「特殊教育訓練」，各法院可以依需求增加課程項目。

高玉舜說，訓練完成後，司法志工須配合法院辦公時間執勤，法院會酌量補助交通費及誤餐費，各法院也會指定專人督導考核。

高玉舜表示，志工服務年資滿3年，服務時數達300小時以上者，可以檢具證明文件向地方主管機關申請核發「志願服務榮譽卡」。

此外，為表揚及感謝志工的服務與參與，司法院依法院單一窗口聯合服務業務志願服務獎勵辦法規定，每年就服務時數達1500小時以上，持有志願服務績效證明書的志工，會頒授志願服務績優獎牌。其中，服務時數達2500小時者，由司法院長頒贈金牌獎。

司法院表示，各法院會依需求、條件，不定期公開招募遴選，招募訊息會公告於司法院或各法院網站徵人啟事，有意願成為司法志工的民眾，可注意所在地法院網站公告或洽詢招募時間，並依各法院所定的公告或簡章向招募的法院報名。

司法院 志工

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