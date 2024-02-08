網媒記者做假民調下場慘了！檢驚見他直通國台辦發言人

已退副教授蘇雲華涉嫌掛名製作假民調一度由法院請回，檢方抗告逆轉收押後，偵結依反滲透法等罪起訴。圖／報系資料照

指傳媒記者林獻元涉嫌受中共福建省委員會指示、資助13萬元人民幣，找靜宜大學退休教授蘇雲華做10波假民調，包括「侯康配首度超越賴蕭配」並企圖製造棄保柯文哲，民調實際毫無訪查，或擅自在侯康支持度灌水，林甚至還能和中共國台辦新聞局長陳斌華對話，偵結依反滲透法罪嫌起訴林、蘇。

台中地檢署檢察官吳昇峰查出，林獻元（52歲）曾任台灣華報、指動傳媒記者，他因進修認識目前已經退休的靜宜大學企管系前副教授蘇雲華（62歲），林2023年4月20日受中共福建省下直屬的官媒邀約，由當地林姓高層招待赴廈門旅遊，林再找蘇一同前往。

林旅遊結束回台，為了方便以網路媒體名義，在台發布民調結果以取信中共官媒，向朋友借了30萬元成立1間「指動新公司」，及網路新聞平台「元丰傳媒」。

林並和蘇約定，以每波民調15萬元，一共10波，完成後會給他150萬元等酬勞，委託蘇從2023年10月11日至2024年1月3日，預計發布10波「2024年中華民國總統大選民意調查」，為規避調查雙方還虛偽簽立「本合作為無償進行」，以及150萬元借據，佯稱林向蘇借款150萬元。

事後蘇不但沒有電訪、親自訪問，僅在各地火車站以隨機拍照方式，或以面訪1人作為代表10多人甚至150人，佯稱有實際製作民調，並將6次假民調交由林在指傳媒、元丰傳媒及藍雀新傳媒網站發布，企圖誤導選民判斷，暗示藍綠選情緊繃、泛藍應棄保柯文哲等。

檢方還查出，林拿到蘇的假民調後，為方便向中共請款，自行將侯友宜支持度從21.00%調高至22.50%，並將賴清德支持度從28.22%，調降至26.72%，使賴侯2人支持度差距所小3%，並發布至不同網媒平台。

且根據林、蘇對話，蘇曾表達做非真實民調感到為難，林則要他別擔心，還說「有事我會扛起來啦」，且蘇也清楚該民調和中共有關，仍於2023年12月1日將不實民調「侯康配首度以33.33％超越賴蕭配32.00％」給林發布，林也隨即收到中共轉帳的1萬元人民幣。

此外，林獻元同年12月9日又將蘇的假民調數據，把侯康配支持度自30.33％調高至31.33％，還直接以通訊軟體傳給中共國台辦新聞局局長暨發言人陳斌華，陳也回「收到。」

檢方統計，林獻元至少收到中共匯款13萬元人民幣，另林曾答應10波民調完成後將給付蘇雲華150萬元台幣，未料發布第9波時就遭查獲。

檢方痛批，林獻元、蘇雲華身為記者、前副教授，在社會有一定地位，林卻受滲透指示助長假新聞、假消息流竄，顛覆自由言論根基、危害民主選舉，犯後說詞反覆，蘇僅坦承做假民調其餘均否認，偵結依反滲透法第7條、總統副總統選罷法第90條起訴2人，請求法院從重量刑。