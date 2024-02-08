統促黨張孟崇涉反滲透法…陸返台過年投案 檢處分結果曝光

在嘉義市主持廣播節目的統促黨中央委員張孟崇，涉嫌違反滲透法，遭嘉義地檢署偵辦，滯留大陸張孟崇上月底返台投案，檢察官令限制出境、出海，請回。記者魯永明／翻攝 去年總統立委大選，在嘉義市經營主持廣播節目的統促黨中央委員張孟崇涉嫌違反反滲透法，遭嘉義地檢署偵辦，妻子交保限制出境，滯留大陸張孟崇上直播節目喊冤，上月底張孟崇返台投案，先被帶到調查站偵訊，再被移送地檢署複訊，檢察官令限制出境、出海，請回。

張孟崇未被羈押、無保回家過年，但對檢察官令限制出境、出海，禁止他出國，仍有微詞，檢方說，限制出境、出海處分是防張孟崇出境未回，以利案情偵辦。

張孟崇返台後仍繼續主持廣播節目，低調，對案情不願多談，他說，台灣是民主自由法治國家，言論自由，他長期主持廣播節目，一直主張和平統一，總統大選期間，被控涉違反反滲透法，他沒有為特定候選人助選，還主動投案。

張孟崇說，去年底他妻女被調查人員帶到雲林斗六調查站，電台主持人被帶到嘉縣調查站偵訊，他住家被搜索，電腦也都被搜索帶走，台灣是言論自由國家，民進黨中央執政，民主是以民進黨為主，要政治正確，他政治不正確，他主持節目介紹大陸現況、做兩岸交流。

30多年前，張孟崇是民進黨嘉縣黨部001號黨證創黨黨員，參與選舉無數，還因此坐牢，陳水扁執政，體會兩岸和平發展對台灣有利，退出民進黨加入統促黨，主持廣播電台鼓吹兩岸合作，常跟叩應老戰友唇槍舌劍，以今日之是攻昨日之非。

檢方調查，張孟崇夫婦涉嫌接受海外不明資金資助，長期租用某廣播電台頻道，雇專人主持政治性廣播節目，製作自媒體影音節目在抖音、YOUTUBE及臉書發表立場鮮明傾陸政治言論，從事招攬、招待台灣村里長及親友等人，赴陸參加大陸旅遊團，涉為特定候選人助選。