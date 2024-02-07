快訊

台糖肉片「複驗出瘦肉精」挨轟翻車 王必勝回應了

7-ELEVEn隱藏優惠大公開！結帳1步驟爽拿購物金 網全驚呼：連店員都不知道

過年搶蘋果特價！抽iPhone、MacBook折扣優惠 買福袋搶1元Apple大全配

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾當業務月入10幾萬…他缺錢闖空門拿菜刀殺死屋主 判16年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市男子張晉維因缺錢花用，跑到桃園市隨機闖空門，卻被林姓屋主發現，雙方發生扭打，張拿菜刀刺進林的胸口，深度達20公分，導致林心肺受創，失血過多身亡。一審依強盜致人於死罪判刑14年，二審加重改判16年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

張晉維2021年3月26日晚間戴鴨舌帽、口罩，從新北市新莊區前往桃園市桃園區隨機尋覓下手目標，見林騎車外出，房屋電捲門未完全降下，便低身趴姿闖入屋內；張沿車庫樓梯至2樓，聽聞林的父母正在看電視、交談，便潛入廚房拿尖頭菜刀、剪刀，再走至3樓林的臥室，竊取信用卡、金融卡等物。

未料，張在3樓雜物間被返家的林發現，林出聲制止再持掃把追逐張，張因體型、力氣不如林，於是拿菜刀刺進林的左胸20公分再拔出，造成林肺臟、心包膜、左肝葉穿刺傷，送醫急救仍因出血性休克、呼吸衰竭身亡。

張趁機逃跑並藏身土地公廟涵洞溝渠內，隔天再搭客運回新北市，警方循線逮捕他；張否認犯行，供稱竊得的物品都沒有經濟價值，不構成攜帶凶器侵入住宅竊盜，他沒有持刀刺傷林，不清楚為什麼林身上有刀傷。

一審認為張正值壯年，曾擔任業務月入10幾萬元，卻不思正途賺錢，行竊失風為脫逃持刀刺死林，惡性非輕，且犯後否認犯行，足見態度不佳，依強盜致人於死罪判刑14年；二審加重改判16年徒刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

新北市男子張晉維因缺錢花用，跑到桃園市隨機闖空門，卻被林姓屋主發現，雙方發生扭打，張拿菜刀刺進林的胸口，深度達20公分，導致林心肺受創，失血過多身亡，最高法院依強盜致人於死罪判刑16年定讞。示意圖／ingimage
新北市男子張晉維因缺錢花用，跑到桃園市隨機闖空門，卻被林姓屋主發現，雙方發生扭打，張拿菜刀刺進林的胸口，深度達20公分，導致林心肺受創，失血過多身亡，最高法院依強盜致人於死罪判刑16年定讞。示意圖／ingimage

強盜 桃園 殺人

延伸閱讀

彰化社頭鄉民代表找好友買票 二審這理由逆轉！判當選有效確定

當選無效二審駁回確定！彰化議員柯振杯：腦神經快衰弱 將提申訴

蘊泉庄飯店董事、特助疫苗造冊不實案 二審改判拘役

北巿醉漢拿菜刀衝機車陣連傷3人！ 其中1人慘割頸 判6年上訴遭駁

相關新聞

沒醫德？網紅牙醫史書華酸鍾沛君「乳癌復發」不起訴

網紅「盾牌牙醫」史書華臉書粉專去年3月間遭檢舉下架，當時國民黨台北市議員鍾沛君曾揶揄「天道好輪迴，蒼天饒過誰」，不料該粉...

受安置1年多…台南2歲男童返家3個月後遭虐死 檢起訴狠心雙親

台南市2歲多謝姓男童去年10月18日晚間由謝姓生母和她陳姓男同居人從投宿平價飯店送往醫院急救，但到院前已死亡，因男童身上...

台糖豬肉片瘦肉精風波 台中、台南2地檢署按兵不動：關注中

台糖安心豚梅花豬肉片被台中市衛生局食安處檢驗出瘦肉精，因先前中央、地方數值不一引發互槓，風波延燒數日，針對過年前民眾關心...

曾當業務月入10幾萬…他缺錢闖空門拿菜刀殺死屋主 判16年定讞

新北市男子張晉維因缺錢花用，跑到桃園市隨機闖空門，卻被林姓屋主發現，雙方發生扭打，張拿菜刀刺進林的胸口，深度達20公分，...

稱警察「流氓」遭判刑確定…他提再審逆轉無罪 原因曝光

台中林姓男子在人行道騎機車違規被攔查，他和警方口角說出「你流氓啊」，一、二審被依妨害公務判拘役50日確定。林聲請再審成功...

檢察官太操釀出走潮 法務部：成立合理化工作負擔研議小組

檢察官「出走潮」連年發生，律師轉任檢察官人數遠低於轉任法官人數，檢方工作量不合理，是成因之一，法務部今天表示，鑑於電信詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。