曾當業務月入10幾萬…他缺錢闖空門拿菜刀殺死屋主 判16年定讞

新北市男子張晉維因缺錢花用，跑到桃園市隨機闖空門，卻被林姓屋主發現，雙方發生扭打，張拿菜刀刺進林的胸口，深度達20公分，導致林心肺受創，失血過多身亡。一審依強盜致人於死罪判刑14年，二審加重改判16年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

張晉維2021年3月26日晚間戴鴨舌帽、口罩，從新北市新莊區前往桃園市桃園區隨機尋覓下手目標，見林騎車外出，房屋電捲門未完全降下，便低身趴姿闖入屋內；張沿車庫樓梯至2樓，聽聞林的父母正在看電視、交談，便潛入廚房拿尖頭菜刀、剪刀，再走至3樓林的臥室，竊取信用卡、金融卡等物。

未料，張在3樓雜物間被返家的林發現，林出聲制止再持掃把追逐張，張因體型、力氣不如林，於是拿菜刀刺進林的左胸20公分再拔出，造成林肺臟、心包膜、左肝葉穿刺傷，送醫急救仍因出血性休克、呼吸衰竭身亡。

張趁機逃跑並藏身土地公廟涵洞溝渠內，隔天再搭客運回新北市，警方循線逮捕他；張否認犯行，供稱竊得的物品都沒有經濟價值，不構成攜帶凶器侵入住宅竊盜，他沒有持刀刺傷林，不清楚為什麼林身上有刀傷。

一審認為張正值壯年，曾擔任業務月入10幾萬元，卻不思正途賺錢，行竊失風為脫逃持刀刺死林，惡性非輕，且犯後否認犯行，足見態度不佳，依強盜致人於死罪判刑14年；二審加重改判16年徒刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。