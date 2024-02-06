流氓父撂人替國中子報仇 押人拍裸照、要錢樣樣來

劉姓男子不滿就讀國中的兒子遭同齡艾姓少年率眾毆打成傷，在群組下追緝令，將艾押至公園脫光後拍影片散布，又將艾、張2少年約出爆打後恐嚇30萬元，另一名李姓少年也遭押走毆打恐嚇50萬元；桃園地檢署偵結，將劉父及動手的陳、柯、鄭、黃姓等7人依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪提起公訴，審酌劉等暴力毆打未成年人，強拍裸照、恐嚇取財、以強凌弱，犯後飾詞狡辯均無悔意，建請法院從重量刑。

起訴指出，有地方幫派背景的44歲劉姓男子，有兒子就讀國中，與他人爭風吃醋，去年4月15日晚間10點遭艾、張、林及李姓等4名15至17歲少年毆打成傷，劉男得知，立刻於Line社群「桃園努力奮鬥組」號召成員找出艾等人，翌日由李姓少年誘出艾並押至桃園區汴洲公園交給劉，將艾毆打修理後，命他脫光衣物，依指示跳舞或做拱橋姿勢錄影蒐證，4月17日上午劉將影片上傳群組散布。

4月17日晚間11點劉又叫艾、李等到蘆竹宮廟，張少則由父親陪同到場，劉男撂人以徒手或以塑膠袋套頭或撞柱子等方式爆打艾、張等人，並要求各交30萬元，否則帶往菜市場工作清償；張父於4月27日晚間乖乖地到劉的桃園區住處交錢，艾則未繳。

林姓少年為了免受報復，與陳男夥同他人於4月18日深夜將李姓少年帶至桃園區某辦公室內，爆打後命李少做立正、半蹲等無義務姿勢，錄影後傳給劉男知悉；又於5月2日深夜誘出李少，持彎刀恫嚇並指揮黃姓男子毆打李，命李打電話回家要50萬，李母報警。