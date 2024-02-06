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彰化社頭鄉民代表找好友買票 二審這理由逆轉！判當選有效確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣第一選區鄉民代表張聰平被控在前年間涉嫌委由賴姓好友，以每票500元代價，用2000向王姓選民一家買票，檢方提出當選無效之訴，一審採認檢方證據，判當選無效，二審今偵結，認定賴資力不差，且2000元無證據證明是來自張的競選團隊，今廢棄原判決，改判當選有效確定。

判決指出，彰化縣社頭鄉第一選區鄉民代表當選人張聰平，被檢方指控，涉嫌在前年11月4日，委由多年支持者兼好友賴姓男子，以每票500元代價，交付2000元給王姓選民，要王姓選民一家投票給張，檢方認為，張與賴之間有共同買票的犯意聯絡，認為張已違反選罷法，提起當選無效之訴。

台中高分院審酌，依賴姓男子供述，他是基於與王姓選民的情誼、王家有經濟困難的狀況，且感念張聰平協助處理住家前方道路重新鋪設柏油而解決積水之苦，所以利用這次選舉進行，以自有資金交付予王姓選民而請託投票予張聰平，張聰平不知情。

合議庭也指出，刑案偵查中勘查賴姓男子手機資料後，未發現張聰平與賴有密切之聯繫，或賴有何參與張聰平選舉事務的訊息交流，加上賴名下有不動產、汽車等資產，並非資力不佳之人，不能證明賴交給的買票賄款2000元，是由張聰平的競選團隊成員所交付。

合議庭認為，此案沒有證據證明張聰平就賴姓男子的買票行為，有共同參與、知情、授意、容任、或不違背其本意之情形，一審判處當選無效，於法未合，廢棄一審判決，改判當選有效，全案確定。

彰化縣第一選區鄉民代表張聰平被檢方指控涉嫌賄選，提出當選無效之訴，台中高分院今判當選有效，全案確定。圖／本報資料照
彰化縣第一選區鄉民代表張聰平被檢方指控涉嫌賄選，提出當選無效之訴，台中高分院今判當選有效，全案確定。圖／本報資料照

彰化 當選無效 選罷法

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