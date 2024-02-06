偽造連署書損害郭台銘、賴佩霞連署正確性 女毒蟲被判6月

彰化縣柯姓女子涉嫌以交付20分偽造總統競選連署書，換取詹男提供兩包安非他，被檢警查獲後，柯女坦承犯行，彰化地方法院認為足生損害被害人的個資，及郭台銘、賴佩霞被連署的正確性，依違反個人資料保護法判處6月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，柯女與詹男約定20分偽造連署書換兩包安非他命二包（市價約6千元），柯女從黃姓友人行動電話內身分證照片的電磁紀錄，或黃男遺留身分證正本4分，及柯女從社群網站群組取得27人的身分證照片、資料。

柯男去（2023）年10月4日晚間，交付65分空白連署書給柯女，12日下午先拿一包安非他命的柯女，並要求先交付20分偽造連署書，柯女因此先偽造20人的連署書，詹男取得後再給一包安非他命，然後把這些偽造連署書交給「十三妹」轉交上手。檢警據報後，14日搜索柯女住處，扣得個資表和毒品等證物。

彰化地院審酌柯女為圖一己私利，即未經他人同意無故蒐集、利用他人個人資料偽造連署書，不但危害各被害人之權益，對國家選舉制度之公平、正確性產生危害，實屬可責，考量她坦承犯行等情，量處6月徒刑，得易科罰金。可上訴。

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