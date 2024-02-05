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嫌樓上吵！發泡劑灌爆浴室水管 男子毀損罪判2月

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市蘆洲一名住在5樓的劉姓男子，因不滿樓上洪姓鄰居一家常製造噪音，反映也不改善，竟從自家天花板持發泡劑，將6樓浴室的馬桶、洗手台、浴缸及地板排水孔堵死，使洪家浴廁完全無法使用，直到水電師傅撬開馬桶查看糞管才發現；新北地方法院依毀損罪處劉男2月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決指出，劉男於2021年11月16、26日及隔年5月12日，三度打開自家浴室天花板管道間，持發泡劑通往6樓的浴廁排水管，使洪家浴廁無法正常排水。原洪家不知是劉男所為，連續找來2個水電師傅疏通水管都無功而返。

直到第3位劉姓水電師傅決定撬開馬桶一探究竟，這才在糞管下方82公分處，發現發泡劑痕跡，因為發泡劑的位置相當深入，且早已變硬卡死，一般通水管器具根本無法處理。

劉姓師傅證稱，發現發泡劑的位置而言，除非是6樓住戶撬開馬桶，才能將發泡劑灌在這麼深的位置，此外就只有樓下5樓住戶從天花板管道灌入才有辦法做到。劉男則辯稱，自己是為了黏隔音棉，才使用發泡劑。

法官調查，發泡劑用途為防水、止漏或填充縫隙，並沒有黏著功能，因此認定劉男不思理性解決，卻選擇挾怨在管路內灌入發泡劑報復，至今否認犯行且未與洪家和解，依毀損他人物品罪判處有期徒刑2月。

新北市蘆洲劉姓男子，因嫌樓上6樓洪姓鄰居吵，竟持發泡劑將6樓浴廁排水管路全部堵死，遭新北地院依毀損罪判處2月徒刑。記者蔣永佑／攝影
新北市蘆洲劉姓男子，因嫌樓上6樓洪姓鄰居吵，竟持發泡劑將6樓浴廁排水管路全部堵死，遭新北地院依毀損罪判處2月徒刑。記者蔣永佑／攝影

水電 馬桶

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