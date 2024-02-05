電競選手Ubao加入周杰倫戰隊遲到43次遭扣薪 他提告討錢結果曝光

電競選手陳昌駒（Ubao）加入藝人周杰倫成立的J Team戰隊期間，不滿遲到被扣薪4萬9500元，且積欠底薪調整的差額11萬5500元，提民事訴訟要求杰藝文創公司給付16萬5000元，台北地方法院認為陳遲到43次，戰績也未達標，認為陳請求無理由，判陳敗訴，可上訴。

陳昌駒主張，他和杰藝文創公司2022年1月8日簽簽署職業電競選手經紀合約，雙方約定訓練時間為每日中午12時到晚上10時，其中下午5到7點為休息時間，他月薪15萬元，換算成日薪為5000元，而公司2022年3月認定他遲到4次、扣薪1萬2000元，等同於遲到12分鐘就扣除2.4天薪資，不符合比例原則。

再者，公司因他遲到30分鐘以上或未打卡，就扣除月薪5%即7500元、1.5日薪資，也不符比例原則而有失公平，實際上他每日工作時間，加計自主訓練時間，工時遠高於雙方約定的8小時，認為足以扣減遲到薪資；另陳認為自己已達到戰績標準，公司卻未依約調薪，總共要求杰藝文創公司給付16.5萬元。

杰藝文創公司反駁，雙方簽訂的不是僱傭契約，公司提供陳優渥的獎金、完整訓練和住宿環境，為的是要提升陳的競爭能力和專業技巧，但陳遲到原因包括「太晚睡、賴床」，顯見陳培訓期間未盡合約義務，積極準時參加正規訓練，反而因晚睡、賴床等理由鬆散遲到，合約期間共43次遲到，公司扣減培訓獎金沒有違反比例原則。

另陳2022年8月至11月間未達到合約約定的牌位獎金發放標準，不得請求底薪調整差額，何況陳等電競選手未晉級世界賽，同年9月至11月期間是陳等選手休賽期間，未進行訓練或比賽，陳卻主張期間為英雄聯盟官方牌位戰賽季期間，公司應給付牌位獎金，更顯無稽。

台北地院指出，陳和杰藝文創公司之間非僱傭關係，而是用委任契約，陳在合約期間8個月有43次遲到紀錄，公司僅就部分遲到扣減培訓獎金，並未違反比例原則。