慶生趴他帶折疊刀刺穿友心臟 逃1夜才投案要關5年半賠50萬

台中劉姓男子受邀到KTV幫人慶生，一群人酒後起口角互嗆、還各自撂人助陣，衝突間劉拿出隨身1把18公分折疊刀，朝廖姓男子臉、胸口猛刺，釀廖心臟、肺遭刺穿險喪命，劉逃亡一夜才投案，法院刑事依殺人未遂罪判劉5年6月確定，民事再判劉應給付廖男50萬元，可上訴。

檢警調查，劉男（24歲）2021年12月11日深夜到KTV幫朋友慶生，他先是和呂姓男子起衝突，雙方各自找支援到場，劉等朝呂動手推擠、追打，呂的廖姓友人則上和劉扭打成一團，劉氣憤下拿出身上折疊刀朝廖心臟、臉部猛刺多刀。

廖男當場中刀，臉部眼尾靠近太陽穴、肩膀都有刀傷，心臟遭刺破裂引發血胸當場不支倒地，緊急送醫搶救開刀才撿回一命。劉作案隨即逃逸，還跑去檳榔攤清洗雙手血跡再投宿汽車旅館，隔天一早5點多才到派出所投案。

台中地院一審時，劉矢口否認殺人犯意，辯稱和廖扭打後跌倒，為避免自己遭攻擊才揮刀要嚇阻對方，沒有要殺廖的意思；一審勘驗凶刀發現總長18公分、刀刃長7.5公分，刀鋒銳利，劉持刀造成廖的心臟、肺部受有穿刺傷，經醫院緊急做右心室修補、心包切開探查術等才倖免於死。

監視器也拍下，劉猛力朝廖攻擊，近身扭打正面持刀朝他臉、胸等部位攻擊，傷勢也深及心、肺，認為主觀有殺人犯意，依殺人未遂罪判他5年10月；全案上訴後，台中高分院二審撤銷改判劉5年6月確定。

廖男再提刑事附帶民事損害賠償，主張遭劉男刺殺未遂，自己受有精神上損害，對劉請求精神撫慰金100萬元；對此，劉男入監執行中沒到庭辯論，並具狀表示不願被提解到庭，不請訴訟代理人為其答辯，同意法院直接判決。