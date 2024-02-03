北市死亡車禍…曳引車右轉碰撞 女騎士捲車底當場輾斃

林姓男子今午駕駛貨運曳引車行經台北市松山區八德路，右轉時碰撞右側機車騎士胡姓女子，胡女被捲入車底當場死亡，警方介入後確定林男未酒駕，詢後將依過失致死罪嫌將林男送辦。

警方調查，31歲林男今午駕車從台北市南港區載送廢土準備運往新竹，沿八德路四段往西行，右轉塔悠路時，碰撞右側同樣要右轉的機車騎士55歲胡女，胡女被捲入車底遭車輪輾過，當場死亡。

據悉，胡女平時在內湖區某診所上班，事發後家屬表示，知道胡女早上在上班，但不知下午去哪裡；林男表示，案發時正常右轉，可能是視覺死角，沒看到右側的胡女。

警方表示，員警介入後確定林男酒測值為0，現場初判肇事原因與兩車右轉時未保持安全距離有關，詳細肇因仍待調查，全案詢後將依過失致死罪嫌送辦林男。

警方呼籲，民眾駕車時如遇到大型車輛，應避免行駛在大車旁，以免大車轉彎時受內輪差及視線死角影響，造成交通事故發生。