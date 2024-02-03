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二審認定林父未買票 花蓮議員林源富當選有效確定

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

林源富前年爭取連任期間，林父及其邱姓友人涉嫌於選前的11月23日，由林父交付1萬元給邱，邱再拿出其中8千元，交付金錢給5名具投票權的選民每人1千、2千元不等金額，林父及邱被花蓮檢方依違反選罷法起訴，案件由花蓮地院審理中。

林源富刑事雖未遭訴，但前年11月26日當選花蓮第3選區縣議員後，檢方火速提起民事當選無效之訴，花蓮地院去年7月3日判決林源富當選無效，林上訴二審。

林父在羈押時曾認罪，見選情緊繃，心疼兒子，才拿出私房錢拜託友人，兒子並不知情，但起訴後卻改口，表示是看到邱姓鄰居身體不好，才拿1萬元給邱買補品，並非買票。

花蓮高分院近日宣判廢棄一審原判決，改判林源富當選有效確定，庭長林信旭昨說明二審判決理由，法官經過取捨證據，認定林父於前年11月23日交付給邱的1萬元，是作為補品之用，過程中並未提及林源富的選舉，且邱是自行且隨機發錢，為邱的個人行為。

當選無效 花蓮 議員 選罷法

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