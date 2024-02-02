矯正署秘書室主任吳榮睿假買賣房屋涉偽文 北檢今起訴

法務部矯正署秘書室主任、台北監獄前典獄科長吳榮睿於2010年及2017年間，涉與蔡姓、張姓友人，兩度簽立不實的不動產買賣契約書，協助兩人向銀行申貸。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法之使公務員登載不實等罪嫌起訴吳、蔡及張等3人。

檢廉查出，蔡、張兩人因債信不良，無足夠的信用條件向銀行申貸，但急需現金償還民間借款，於是與具有公職人員身分的吳榮睿商議，於2010年簽立不實的不動產買賣契約書，兩人由吳的名義，在2010年、2013年及2014年，將該不動產設定抵押順位方式，先後向3間銀行申貸600萬、200萬及300萬。

檢廉查出，蔡、張兩人將貸得的款項後，先歸還舊有貸款，餘款供己周轉使用，張則繼續居住在本案房屋中。

起訴書指出，後因張遲延繳付本息，吳榮睿為了避免致自身信貸不良，與張、蔡商議後，雙方於2017年簽立虛偽不動產買賣契約書，以1375萬售出該不動產，再將土地登記申請書、土地買賣契約書交由不知情的地政士登載，移轉登記本案不動產的所有權。

案件經法務部廉政署移送偵辦，檢方認定，吳、蔡及張等3人所為，損害地政機關對不動產管理的正確性，涉犯刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌，今依法提起公訴。