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「天使輪」沉沒600空櫃海漂危害國安？ 2關鍵人涉公共危險遭通緝

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

帛琉籍貨櫃船天使輪沉沒高雄港外，造成600個空櫃海漂，危害船隻航行安全及國安。圖／民眾提供
帛琉籍貨櫃船天使輪沉沒高雄港外，造成600個空櫃海漂，危害船隻航行安全及國安。圖／民眾提供
帛琉籍貨櫃船「天使輪」去年7月21日因船身進水傾斜沉船，逾600個空貨櫃散布高雄外海，危害航道還造成漏油。高雄地檢署今偵結，認為天使輪執行長、亞塞拜然籍男子ZAMIG及土耳其籍原船長SERKA隱瞞船隻狀況，涉犯公共危險，因兩人未到案說明，今起發布通緝，其餘船員、重要幹部則罪證不足，不起訴處分。

依據檢方偵辦法條，ZAMIG、SERKAN所犯本刑為5年以下有期徒刑，刑法有20年追訴期，另通緝期間，3分之1追訴期將停止計算，加總後，兩人至少要被檢方通緝27年。

雄檢調查，土耳其籍原船長SERKA從印度穆恩德拉登船，至斯里蘭卡可倫坡搭載船員後於去年6月9日離港，同月24日抵達大陸大連港載運空貨櫃，隔天啟航，準備載運空櫃返回歐洲愛沙尼亞。

但從大連港出海隔天，天使輪貨艙就進水，同月28日又發現主機外殼裂開，為處理船艙進水及修理主機外殼，在浙江寧波外海停駛，因停駛期間未下錨，船舶只能隨洋流上下漂流。

「天使輪」原定前往香港維修，但行經台灣海峽時，因船況已無法安全抵達香港，評估距高雄港較近，於是7月4日緊急申請入港維修，卻因不符緊急入場程序，航港局並未同意進港。

雄檢偵辦時，發現天使輪船員曾在6月29日向國際運輸工人聯盟（ITF）抱怨求救，船公司為此於7月8日緊急更換船員，原土耳其籍船長SERKAN被更換為亞塞拜然籍船長TEYMIR，SERKAN離船後，隔天就從台灣搭機離境。

後來船隻進水嚴重，接手的船長、船員無法阻止船隻損壞，7月19日再次申請緊急入港遭拒，最後因發電機故障，法將船艙內海水抽出，導致船舶於同月21日傾斜、沉沒。

檢方認為，天使輪從購入時船況就不佳，負責管理天使輪的亞塞拜然籍「Zulu公司」執行長ZAMIG及原船長SERKAN，在天使輪發生狀況後，為何未依航港局要求提出相關證明文件都待釐清。

由於ZAMIG、SERKAN在雄檢偵辦期間都未到案，且查無兩人聯繫地址，經外交單位持續聯繫也無所獲，因全案仍有疑點待釐清，雄檢今起對兩人發布通緝，得等兩人到案後才能釐清全貌。

至於當時船隻沉沒時，船上的19名船員及重要幹部已盡力處理船上進水情形，檢方認定19人對於「天使輪」沉沒並壅塞水路有不確定故意，因罪證不足，不起訴處分。

天使輪沉沒後，有約600只空貨櫃漂流於高、屏外海，海委會也監測發現船上500噸燃油往外洩，一度造成高雄外海航路受阻，被質疑該輪恐有危害國安的意圖。

檢方為此曾詢問相關證人，發現天使輪載運空櫃情形在業界並非少見，且該輪也有提單等相關資料可佐，未發現可疑之處。

天使輪從大連港出航後就進水，還沒抵達香港維修，就在高雄外海沉沒。雄檢提供
天使輪從大連港出航後就進水，還沒抵達香港維修，就在高雄外海沉沒。雄檢提供
帛琉籍貨櫃船天使輪沉沒高雄港外，造成600個空櫃海漂，漂浮在南星計畫區灣內的天使輪貨櫃。圖／聯合報系資料照片
帛琉籍貨櫃船天使輪沉沒高雄港外，造成600個空櫃海漂，漂浮在南星計畫區灣內的天使輪貨櫃。圖／聯合報系資料照片
天使輪從大連港出航後就進水，還沒抵達香港維修，就在高雄外海沉沒。雄檢提供
天使輪從大連港出航後就進水，還沒抵達香港維修，就在高雄外海沉沒。雄檢提供

亞塞拜然 土耳其 通緝

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