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行政執行署第4波酒駕罰鍰專案 成功追討逾3千萬

中央社／ 台北31日電

行政執行署今天表示，春節前民眾餐敘頻繁、酒駕機率恐增，日前全台13個分署啟動第4波酒駕罰鍰專案，執行金額達3514萬餘元，並查封土地、建物等，展現堅定執法決心。

法務部行政執行署發布新聞稿表示，為貫徹「酒駕零容忍」政策、讓民眾有一條安全回家的路，自民國110年起啟動強力執行「滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，至今已實施3波。

新聞稿指出，時值春節前，民眾餐敘頻繁，酒駕機率恐增，為遏止酒駕行為一再發生，已通函13個分署，自今年1月15日至今天為止，展開第4波專案執行，並將滯欠金額較高的酒駕或拒絕酒測累犯義務人，列為優先強力執行對象。

新聞稿表示，第4波專案執行金額（含已扣押及待入帳金額）達新台幣3514萬1367元，並查封義務人土地630筆、建物98間、汽機車13輛，實施現場執行總計1388次，動員2530人次。

行政執行署新聞稿指出，「開車不喝酒，酒後不開車」，酒後駕車為人民深惡痛絕的行為，也是政府嚴加打擊的執法重點項目，行政執行機關對於交通違規案件，尤其是酒駕案件絕對強力執行，使欠款義務人無法再心存僥倖、規避繳納義務，將持續強化滯欠酒駕罰鍰案件的執行，維護交通正義及用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 春節 交通違規

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