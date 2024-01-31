遭Toyz直播嗆「破麻」 網紅雪碧赴北檢按鈴申告「一個都別想跑」

遊戲實況主Toyz（劉偉健）日前點評YouTuber超哥（黃伯超）餐廳醋飯難吃，超哥情緒失控並毆打Toyz，網紅「雪碧」（方祺媛）因在直播中立挺超哥，遭Toyz在直播公然辱罵「破麻，回去好好伺候妳的乾爹」。雪碧今至台北地檢署按鈴申告Toyz涉犯公然侮辱及誹謗罪嫌，不過，她今並未正式提告，將於日後補件。

事件源於，雪碧因在直播中力挺超哥，遭Toyz在直播中辱罵雪碧「破麻，回去好好伺候妳的乾爹」。雪碧表示，她僅是根據影片提出意見，Toyz極度不尊重女性，相關評論對她造成極大的侮辱，此外在貼文下聲援她的女性網友也受到謾罵。

雪碧說，有網友在維基百科上竄改她的資料，她目前已經掌握發文者的IP資訊，並強調此風不可長，一個都別想跑，人人都要為自己的行為負責。

雪碧的委任律師說，如果Toyz願意道歉，則必須在網路發文或拍影片，鄭重澄清與道歉，今至北檢按鈴申告Toyz涉犯公然侮辱及誹謗罪嫌，今尚未正式提告，將於日後補件。