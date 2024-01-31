淘寶充電器偽裝標檢局合格轉手賣 蝦皮賣家賺2千罰3萬

新竹35歲甘姓男子從中國淘寶網以450元價格購買中國製充電器，為了高價轉賣，竟在蝦皮拍賣網「BSMI」欄位上虛偽標記通過經濟部標準檢驗局檢驗，再以每個589元賣出。新竹地院依販賣虛偽標記商品罪，處甘男拘役30日，易科罰金3萬元，犯罪所得2356元沒收。

判決書指出，曾犯妨害農工商罪的甘姓男子，經新竹地檢署檢察官緩起訴處分，於去年3月11日期滿，但他竟不知悔改，9天後即去年3月20日，從中國淘寶網以450元價格，購買10個廠牌紫米、型號HA835的中國製充電器，並在販賣網頁「BSMI」欄位上，虛偽標記商品檢驗標識，佯裝商品通過經濟部標準檢驗局檢驗，再以每個589元賣出4個。

有買家在甘男拍賣網站發現後，向標檢局檢舉，全案經標檢局函請新竹地檢署偵辦起訴。

法官審酌，甘男於蝦皮拍賣網站販賣產品，竟虛偽登載產品已被經濟部標準檢驗局認證資訊，顯然欠缺法治觀念，且足生損害於經濟部標準檢驗局對於商品品質管理正確性，最後依犯販賣虛偽標記商品罪處拘役30日，得易科罰金3萬元，犯罪所得2356元沒收。