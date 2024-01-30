飛躍文創涉美化財損失上億 檢起訴負責人夫妻財務總監3人

飛躍文創負責人王國信（右）。記者房荷庭／攝影

2017年至2019年間，飛躍文創負責人王國信、妻子董事陳玉芬及財務總監蔡天甲等人，涉為了股價美化財報，未踐行相關程序，入股其他公司，造成公司虧損上億元。台北地檢署今偵結，依涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信等罪嫌，起訴王國信、陳玉芬及蔡天甲。

飛躍文創是一間授權代理IP的文創公司，從日本、美國或台灣取得卡通或漫畫人物肖像授權，將肖像運用至玩具、文具、生活用品、策劃展覽及主題餐廳，曾推出戽斗星球扭蛋、蛋黃哥主題餐廳及相關卡通角色展覽。

檢方指出，2017年至2019年期間，王國信等人為了股價美化財報，未踐行相關程序，入股其他公司，造成公司受有上億元損害。

全案經股東檢舉，去年10月5日，檢察官指揮調查局台北市調查處搜索5處。檢方訊後，依涉犯證券交易法向法院聲請羈押禁見王國信、陳玉芬獲准，諭知蔡天甲250萬元交保、經理陳建霈15萬元交保、會計主管溫愷琦8萬元交保。

檢調查出，2017年間，王國信與陳玉芬涉藉「航海王上海大冒險」主題樂園授權合約，掏空飛躍文創公司資產，共損失美金231萬4752.16元，折合新台幣約7094萬餘元。

檢調也查出，王、陳兩人也藉由飛躍文創公司，購買「尚好佳公司敦南分公司（蛋黃哥五星主廚餐廳）」營業資產，將尚好佳公司款項挪作私用，致飛躍文創公司損失2500萬。

檢調指出，王國信、蔡天甲透過友人結識環星公司負責人，兩人基於背信犯意聯絡，2017年中旬，未召開飛躍文創公司董事會及踐行相關估價程序，安排飛躍與環星簽訂投資協議書，入股環星公司，分別獲得530萬及250萬元的回扣，飛躍也損失1105萬。

檢方認定，王國信、陳玉芬及蔡天甲等3人，涉犯證券交易法第171條第1項第2款之非常規交易、同條第3款之特別背信等罪嫌，今依法提起公訴，宣告沒收王、陳的犯罪所得2082萬3510元及蔡天甲的犯罪所得250萬元，並於全部或一部不能沒收或不宜沒收時，追徵其價額。