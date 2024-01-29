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苗栗鄉民代表曾玉琴被控賄選 今逆轉判當選有效確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣曾玉琴、盧光明都是前年苗栗縣泰安鄉第一選區鄉民代表候選人，曾玉琴當選該區鄉民代表，不過曾被對手指控，授意樁腳、親屬以現金1萬元向選民買票，一審判曾當選無效，經上訴台中高分院後，今天宣判，認為盧指控的犯行，都被涉案人否認，且無其他積極事證可稽，今駁回盧上訴，判當選有效確定。

台中高分院今認定，此案盧光明主張，曾授意樁腳向邱姓選民交付2000元一事，僅有邱單一指述，沒有其他事證可以佐證，另外指控，林姓男子也在曾授意下，向曾姓選民交付8000元，尋求曾與其家人投票支持一事，也都遭曾等3人否認，盧也無法證明。

另外被控買票的林姓男子等2人，也都經檢方偵辦後，以不起訴處分，或查無相關犯罪事證而簽結，一審以衡酌常情、選舉運作等經驗法則，推定曾玉琴有授意林姓男子等2人，向曾姓選民等人賄選部分，缺乏積極證據可以證實。

二審指出，此案經合議庭依職權調查證據後，查無其他積極證據可以支持盧光明的主張為真實，則依舉證責任分配原則，盧光明主張曾玉琴有選罷法的賄選行為，即無法證明，則其請求判決曾玉琴當選無效，為無理由，不應准許。

一審判決曾玉琴選舉當選無效，自有未合，今撤銷原判決，改判當選有效。判決指出，曾玉琴前年當選苗栗縣泰安鄉第1選區鄉民代表，但她被對手盧光明指控，涉在前年11月底時，委由親屬、樁腳向邱姓選民等人，分別以2000元、8000元的代價買票，一審判曾當選無效，全案上訴台中高分院後，今天宣判。

苗栗縣泰安鄉第一選區鄉民代表曾玉琴被對手指控賄選，一審判曾當選無效，台中高分院今撤銷改判當選有效，全案確定。圖／本報資料照
苗栗縣泰安鄉第一選區鄉民代表曾玉琴被對手指控賄選，一審判曾當選無效，台中高分院今撤銷改判當選有效，全案確定。圖／本報資料照

當選無效 樁腳 苗栗縣

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