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越南男來台旅遊「跳機」隔天就到工地報到

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

越南籍阮姓男子今年3月10日持觀光簽證來台，下機後卻「脫團」逃跑，南下高雄投靠潘姓同鄉，隔天立即到工地報到，但工作10天阮男就與潘男被警方查獲，高雄地院審理後，依使公務員登載不實文書罪、藏匿人犯等罪，判兩人2月有期徒刑，得易科罰金。

去年2月阮男報名越南當地旅行社的台灣行程，申請旅遊簽證後，同年3月10日抵達桃園機場，原定13日出境，阮卻「脫團」逃跑，同年月12日晚間，阮男抵達高雄小港區投靠潘姓同鄉，隔天就與潘男到工地非法打工。

阮男在台工作期間，都由潘男提供住處，但脫團10天後，3月21日下午5時許，阮男、潘男兩人在大順三路一帶工作時，正好碰到警方臨檢，員警一查發現阮是持旅遊簽證入境台灣後脫團，移送移民署偵辦，還查出潘男也是逃逸移工，將兩人移送收容。

雄檢偵辦時，阮男坦承他是假藉旅遊目的來台，計畫在台灣工作，躲避期間都由潘男提供住處讓他躲藏，潘男則否認藏匿阮男，辯稱不清楚阮男脫團，有跟他說簽證時間到時要自己離開，否認知情。

但雄檢根據潘男手機對話紀錄，發現潘男在阮男脫團後，隨即傳送他的住處地址給阮，還指示阮男須等旅行團抵達高雄後，才能脫團逃跑，依偽造文書罪嫌起訴阮男，潘男則依藏匿人犯罪起訴。

高雄地院審理時，潘男辯稱阮男脫團，但法官依據他在越南群組的對話紀錄，發現阮脫團後，潘不僅知情，還知道阮男參加的旅行團，早已回到越南，卻未勸告阮男，反而繼續藏匿阮。

法官綜合事證，考量兩人審理時均坦承犯行，依偽造文書罪判阮男2月徒刑，潘男則依藏匿人犯罪判2月，得易科罰金，因兩人都無合法工作簽證，將於刑滿後遣返離境。

桃園國際機場入境大廳。本報資料照片
桃園國際機場入境大廳。本報資料照片

簽證 越南

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