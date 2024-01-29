投資比特幣失利補錢坑 宜蘭臨時人員詐千萬禮券遭判刑

宜蘭縣衛生局游姓臨時人員假借發放禮券鼓勵病患接受治療，利用職務之便向各超商訂購禮券後上網轉賣， 利用交貨日與付款日時間差，詐取1769萬2175元，事後超商發函通知衛生局付款，又發現之前匯款「168」字碼是私人帳戶，提醒衛生局調查，游男見東窗事發自首。宜蘭地方法院依利用職務上機會詐取財物罪，判處有期徒刑6年，褫奪公權3年。

判決書指出，游男為宜蘭縣衛生局臨時人員，協助結核病防治，他因沉迷博弈網站賭博，加上投資比特幣失利，為了填補債務缺口，心生歹念，利用透過發放超商禮券鼓勵病患接受治療理由，在衛生局的共契平台購買超商禮券有優惠，2022年2月到9月以緊急採購為由，送出32次請購單，取得採購帳號、密碼憑證後，登入平台向統一、全家、萊爾富超商下訂。

據了解，疫情期間採購的專案各縣市政府都已停止，宜蘭縣政府還繼續採購，超商財務人員雖覺異常，但基於政府採購法規定，無重大理由不能拒絕，所以先調查宜蘭縣政府這些禮券的兌換到底在哪兌換；照理說送禮券鼓勵接受治療的病患在宜蘭，禮券應該是發給宜蘭縣民眾在縣內兌換。

但經查詢後發現兌換地點遍及各縣市，再查出「168」字碼的私人帳戶，並非公司帳戶，超商函請衛生局調查了解，全案爆發，當事人於2022年10月向廉政署自首。

縣衛生局12月召開考績會開除游男，去年8月被檢方起訴。游男否認利用職務機會詐取財物，辯稱只是借用，但不被採信。

法院認為，游男聘僱於宜蘭縣政府衛生局擔任關懷員，應依法執行結核病防治工作，竟為彌補其私人資金缺口，利用其職務上辦理都治執行計畫個案補助提貨券請購及發放機會，偽造文書，詐取金額高達上千萬元的提貨券。